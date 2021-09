Anabel Pantoja siembra desconcierto en 'Sálvame' al cuestionar si Mbappé es una persona

El plató de 'Sálvame' se caracteriza por tocar tantos temas como sea posible en una misma tarde. El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid motivó que el programa de Telecinco conectase en directo con la redacción deportiva del grupo, cuando Anabel Pantoja ponía caras de extrañeza al escuchar ese nombre y, es que, no sabía si se estaba hablando de un jugador de fútbol o de cualquier otra cosa.

Conexión de 'Sálvame limón' con 'Deportes Cuatro'

"Cuidado con la pregunta que te traslado de la novia del año. Me pregunta Anabel Pantoja, si Mbappé es una persona", aseveró Carlota Corredera, provocando el desconcierto en el resto de sus compañeros de plató. Al mismo tiempo, Ricardo Reyes, el periodista que aparecía en pantalla partida, esbozó alguna que otra carcajada ante este momento tan particular, llegando a comentar que podría tratarse de "un extraterrestre".

Mientras Corredera y Reyes intentaban explicarle a Pantoja quién era Mbappé, así como los dueños del Paris Saint-Germain (PSG), la prima de Kiko Rivera tenía un lío en la cabeza cada vez mayor: "¿Este señor a parte de jugador de fútbol, pertenece a la familia real?", llegó a cuestionarse ante tal aluvión de información inesperada. No obstante, pareció tomar conciencia del culebrón deportivo sobre el que se estaba hablando.

Anabel Pantoja: ¿Mbappé es una persona?



No, es una cena de picoteo.pic.twitter.com/LKv7uVfWEM — Fíjatetu_ ???????? (@fijatetu_) August 31, 2021

Invitó a Mbappé a su boda canaria

Tiempo antes de conocer que el futbolista no vestiría la camiseta del Real Madrid, Anabel Pantoja comentó a Ricardo Reyes que, en caso de que el fichaje no prosperase, el "muchacho" estaba más que invitado a viajar a la Graciosa y asistir a su enlace matrimonial con Omar Sánchez. Al momento, Carlota dejó caer una indirecta: "¡Tendrá valor que vaya él y no nosotros!"