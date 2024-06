Por Mario de Hipólito de Sande |

La noche del viernes 14 de junio, uno de los protagonistas de '¡De viernes!' fue Omar Sánchez, para contar cómo se siente tras la noticia del embarazo de Anabel Pantoja. Una primicia que llega justo en el momento de su separación con Marina Ruiz, la influencer a la que conoció durante su participación en 'Pesadilla en El Paraíso'. El canario no acudió al plató, pero sí que concedió una entrevista grabada, en la que se abrió en canal.

Anabel Pantoja

"El peor momento de este año, para mí, sin duda alguna,", comenzó contando. "Ese día para mí fue bastante duro, porque. Es como que todos los astros se unieron para que ese día fuera", confesó. Sánchez asegura que la presión que sintió fue tanta, que tuvo hasta que "apagar el teléfono".

Ante las declaraciones que Anabel Pantoja hizo en 'TardeAR', en las que confirmó que "no hace falta tiempo, si no elegir a la persona", Omar Sánchez ha opinado que "Anabel ha querido ser madre a toda costa, porque cuando estaba con Yulen Pereira también quería ser madre". Además, ha relatado lo duro que fue su salida de 'Supervivientes', ya que Pantoja cambió radicalmente de parecer. "Conmigo quiso ser madre también en su momento (...) cuando salgo de 'Supervivientes', Anabel cambia de idea. Nunca lo entendí", explicó el canario.

¿Cuál es su relación actual?

Al llegar al final de la entrevista, Omar Sánchez aclaró cuál es su relación actual con Anabel Pantoja, después de todo lo ocurrido durante los últimos años. Aseguró que, a pesar de que él seguía enamorado cuando ella le dejó, actualmente no existe ningún resquicio de aquello y no tienen ningún tipo de contacto. "A día de hoy no siento nada. Nos encontramos hace poco en un festival, pero no nos dijimos ni hola", admitió.