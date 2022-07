Quedan muy pocos concursantes en 'Supervivientes 2022' y las fuerzas cada vez son menos. El cansancio por las duras condiciones físicas y la mala alimentación ocasiona que, a la mínima, todo acabe en enfado. Esto es lo que le ha ocurrido a Anabel Pantoja e Ignacio de Borbón, quienes han protagonizado una dura bronca por el reparto de comida.

El modelo se encontraba partiendo un coco cuando sus compañeras le llamaron la atención por las diferencias de tamaño entre unas piezas y otras. "¿Tú reconoces que el tuyo es igual que el de Marta?", cuestionaba la andaluza. "Qué coñazo sois", se quejaba Borbón, quien suele ser criticado por su ansiedad con la comida e intentar quedarse siempre con el trozo más grande en las reparticiones. "A Álex lo he visto también coger el trozo más grande de coco y nadie le dice nada".

Anabel Pantoja e Ignacio de Borbón discuten por la comida en 'Supervivientes 2022'

"¿Tú sabes el dicho de 'cuando matas a un perro, te llaman mataperros?'. Pues eso es lo que te pasa a ti, que ya te has criado la fama", le explicaba Peñate. Ignacio trataba de poner fin a la discusión, mientras que Marta se quejaba de las constantes discusiones por el reparto de comida. Sin embargo, el tema seguía calentándose hasta que, finalmente, el concursante estallaba por la reprimenda de Anabel: "¡Me está poniendo nervioso ya, de gritarme y soltando mierda!". "No voy a soportar ese tema, ¿eh? ¡Ya!", replicaba la sobrina de Isabel Pantoja.

El conflicto estalla

La conversación entre los dos subía de tono cada vez más, y es que Anabel Pantoja estaba enfadada por el hecho de que se hubiera quejado de que lo gritaba. En cambio, Ignacio de Borbón negaba haber dicho eso, lo que enfurecía más y más a su compañera. "Te queda muy bien delante de la cámara decir que te están gritando para que todo el mundo se ponga contigo", recriminaba la colaboradora de 'Sálvame'. "Tiene 21 años y sabe mucho y no es la inocencia que nos quiere hacer ver. Me parece estupendo, pero que no venda algo que no es".