Isaac Torres reconoce qué relación mantiene con Anabel Pantoja: "Ella está soltera"

Mayka Rivera hacía saltar todas las alarmas en 'Baila conmigo'. Durante el paso de Isaac Torres por el programa, la murciana aprovechaba un momento en el que pensaba que no los estaban grabando para preguntarle qué tenía con Anabel Pantoja. "¿Y tú qué sabes eso?", le contestaba Lobo.

Isaac Torres, en 'Sálvame'

Desde entonces, el catalán ha dado algún que otro rodeo con respecto a la posible relación, sin dejar nada claro. Finalmente, Torres acudió a 'Sálvame' con el fin de aclarar qué hay entre ellos. "Yo estoy en un momento en el que tengo mis cosas en la cabeza, y ella también. Así que nada, somos amigos", decía en un primer momento.

Sin embargo, gracias a las preguntas de María Patiño, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reconoció que había habido un "vacileo": "Yo soy fanático del vacileo", aseguró. Además, también confirmó que "igual" había sido él quien había comenzado el juego. "El Lobo" contestó a una de las historias de la sevillana halagando su piscina y ella, agradecida, le respondió invitándole.

¿Qué opina Anabel Pantoja?

Torres reconoció en el programa de La Fábrica de la Tele que sus declaraciones podían estar molestando a Anabel Pantoja: "Pero es que tampoco pasa nada raro, ella está soltera", decía. El catalán contó que la influencer le había dicho que "no quiere que se malinterpreten las cosas". Sin embargo, esa misma noche, Nagore Robles relataba lo que Pantoja le había dicho.

"A mí me ha dicho que está bastante enfadada contigo", le contaba Robles, a lo que Torres no daba crédito. "Me ha dicho que esta muy enfadada y que te olvides de piscina ni de nada. Y que le parece súper 'heavy' que hayas tenido que utilizar estas conversaciones para ir a los platós, pero bueno, que ella no es rencorosa", concluía.