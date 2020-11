'Anatomía de Grey': Todo lo que necesitas recordar antes de ver la temporada 17

Tras el retraso provocado por la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo, 'Anatomía de Grey' regresa con una nueva tanda de episodios para saciar, por fin, el ansia de sus seguidores. En concreto, la ficción protagonizada por Ellen Pompeo alcanza su temporada número diecisiete, un hito que ya forma parte de la historia de la televisión. La última vez que vimos a Meredith Grey y compañía en acción fue en el mes de abril, cuando la ficción se despidió de forma prematura por no haber podido grabar los capítulos finales. La industria audiovisual tuvo que detenerse para hacer frente a la pandemia, pero por suerte, el episodio 21, titulado "Put On a Happy Face" y el último emitido, estaba planteado de una forma que pudo servir de cierre, aunque quedaron muchas tramas inconclusas.

Con la llegada de los nuevos capítulos esperamos resolver esas incógnitas que quedaron en el aire por culpa del final precipitado. De momento, desconocemos qué historias serán la que nos sorprendan en los nuevos episodios, aunque las imágenes promocionales y las declaraciones de Krista Vernoff, showrunner de la serie, nos confirman que las consecuencias de la Covid-19 formarán parte de las nuevas tramas. Se trata de una decisión comprensible porque resultaría absurdo ignorar un tema tan relevante que, sin duda, está dejando huella en el mundo de la medicina. Con motivo del estreno de la decimoséptima temporada en Estados Unidos, este 12 de noviembre, y para que puedas retomar el hilo de la serie antes de ver los nuevos episodios, desde FormulaTV queremos recordar cómo quedaron las historias de 'Anatomía de Grey'.

1 La marcha de Karev

Justin Chambers como Alex Karev antes de abandonar 'Anatomía de Grey'

La decimosexta temporada de 'Anatomía de Grey' nos sorprendió con la marcha del doctor Karev (Justin Chambers), uno de los protagonistas originales de la serie y uno de los personajes más queridos por los seguidores de la ficción. Su despedida comenzó a partir del décimo episodio, cuando se anunció su ausencia repentina. Esta trama quedó en el aire durante varios capítulos, con diferentes alusiones indicando que Karev estaba visitando a su madre, pero destapando muchas incoherencias y dudas y sin aclararnos nada. No fue hasta bien entrada la temporada cuando recibimos respuesta a tanta incógnita. En concreto, el adiós definitivo y la explicación a dicha partida se produjo mediante una serie de cartas que recibieron Meredith, Bailey, Richard y Jo.

En las misivas que los personajes fueron leyendo poco a poco se descubrieron los verdaderos motivos que habían hecho que Karev se mudara a otra ciudad. Aquí llegó la gran sorpresa al desvelar que se encontraba viviendo con Izzie, con la que contactó como excusa para pedirle ayuda con el juicio de Meredith. En esas cartas reconocía que en el fondo nunca había olvidado a Izzie y que seguía enamorado de ella. Además, a raíz de recuperar el contacto, Alex descubrió que era el padre de los gemelos de Izzie. Así fue como entendimos que Karev había tomado la decisión de marcharse con la intención de darle a sus hijos la familia feliz que él nunca tuvo.

2 El triángulo entre Meredith, Andrew y Cormac

Meredith ayuda a DeLuca en el último capítulo de 'Anatomía de Grey'

Al inicio de la temporada, la relación entre Grey y DeLuca seguía viento en popa incluso cuando tenían muchos aspectos en su contra. Sin ir más lejos, tras la estafa al seguro, Meredith estaba cumpliendo condena y alejada del hospital. Sin embargo, ambos mantenían la complicidad y felicidad. La historia de amor se torció cuando Grey comenzó a dudar de sus sentimientos a largo plazo y, además, acabó el final de su condena en la cárcel tras incumplir la sentencia. Al conocer las dudas de Meredith, Andrew decidió darle un tiempo para que recapacitara y decidiera qué quería hacer con su vida. Cuando parecía que ambos querían retomar la relación, el estado de salud mental del residente comenzó a resentirse y se enzarzaron en varios enfrentamientos que provocaron que DeLuca decidiera dar por finalizada su historia de amor.

Mientras tanto, Cristina Yang decidió ejercer de Celestina desde la distancia y propuso a Cormac trabajar en el Grey Sloan Memorial Hospital a sabiendas de que iba a entablar una buena relación con Meredith. Así fue como sucedió y entre ambos comenzó algo más que una amistad, por lo menos por parte de él, que se siente atraído por su compañera. De hecho, en el último capítulo vimos a Cormac invitar a Meredith a una copa, propuesta que ella pospuso para otro día en el que se encontrara con más fuerzas. Las puertas quedaron abiertas, pero justo cuando Grey se marchaba a casa se topó con un DeLuca desolado y asustado. Aunque la doctora le ayudó a levantarse para acompañarle a casa y en ese momento se inclinó por Andrew, realmente nos dejaron con la duda de quién ocupa de verdad el corazón de Meredith.

3 La boda fallida de Owen y Teddy

Owen y Teddy juntos en 'Anatomía de Grey'

La temporada 16 comenzó con Owen y Teddy atravesando alguna que otra dificultad para hacer frente al cuidado de su hija recién nacida y del pequeño Leo, pero demostrando que eran una familia unida y feliz. Después de muchas idas y venidas y de infinidad de dudas, dejaban de lado el pasado para iniciar una nueva vida juntos. La pareja cada vez era más sólida, lo que llevó a Owen a pedir matrimonio a Teddy regalándole un anillo que era una reliquia familia. Sin embargo, lo que prometía ser una unión permanente se tambaleaba cuando Teddy descubría que había una posibilidad de que Hunt fuese el padre del bebé que estaba esperando Amelia.

En un giro de los acontecimientos, Teddy se dejó llevar por el miedo y aceptó el cariño que le ofrecía Koracick. A pesar de haber engañado a su prometido, decidió seguir con la boda, no sin antes tener un último encuentro sexual con Tom. El problema vino cuando envió sin querer un mensaje de audio a Owen y este descubrió el engaño. Como era de esperar, Hunt canceló el enlace sin decirle nada a Altman y alegando tener una urgencia médica. El final abrupto de temporada nos privó de un cara a cara entre ambos, pero está claro que tienen una conversación pendiente, lo que no sabemos si el perdón y el amor triunfarán o si esta historia de amor habrá acabado para siempre.

4 El estado de salud de Webber y su relación con Catherine

Catherine cuidando a Webber en 'Anatomía de Grey'

Quizá el enfrentamiento más duro que vivimos durante la temporada anterior fue el que protagonizaron Richard Webber y Catherine Fox. Su matrimonió comenzó a hacer aguas cuando ella no hizo nada para impedir que el veterano doctor fuera despedido del hospital por ayudar a Meredith. La cosa empeoró cuando Webber se incorporó a la plantilla del Pac-North, donde se reencontró con una vieja conocida que despertó los celos de Catherine. Fruto de esa situación en la que ella estaba convencida de que su marido le engañaba, decidió comprar el hospital para manejarlo a su antojo. Cuando la relación estaba completamente rota, Webber enfermó y Catherine olvidó todo para apoyar a Richard.

Afortunadamente, DeLuca supo dar con el problema y descubrieron que la enfermedad de Richard se debía al mal estado de su prótesis de cadera. Al despertar de la operación pudimos comprobar que había recuperado todas sus facultades y la memoria, recordando su enfado con Catherine. Durante el tiempo en el que permaneció enfermó, la mujer no se separó ni un instante de él, pero todo ese esfuerzo fue en vano porque Webber sigue negándose a verla, llegando a echarla de malas maneras de su habitación. La rotundidad Richard nos hace temer que esta relación ya no tiene solución, aunque tendremos que esperar a ver qué sucede porque Catherine sí demostró el amor que todavía conserva por Webber.

5 Bailey y la maternidad

Ben Warren y Miranda Bailey en 'Anatomía de Grey'

Desde que conocemos a Miranda Bailey la hemos visto vivir multitud de situaciones, tanto personales como profesionales, tanto buenos como malos momentos. Su matrimonio con Ben entra en las cosas agradables que le han pasado, aunque hasta esta pareja que parecía estar hecha a prueba de bombas también ha sufrido sus altibajos. Hace un par de temporadas temimos por su futuro, pero supieron reconducir la relación y hacer que el amor que se tienen triunfara por encima de todo. En esta última temporada nos sorprendieron con la grata noticia del embarazo de Bailey, una buena nueva totalmente inesperada, pero que supuso una alegría para la pareja.

Probablemente no entraba en sus planes aumentar la familia, pero los dos se mostraron muy contentos e ilusionados con la llegada de un bebé a sus vidas. Hasta Bailey formó un club de embarazadas con Amelia. Por todos estos motivos, se nos rompió el corazón cuando Miranda sufrió un aborto repentino. Su fortaleza le hizo seguir adelante como si nada, pero en el fondo estaba viviendo una gran pérdida. El dolor se mitigó con la llegada de Joey, un paciente adolescente que había estado en varias casas de acogida y que, finalmente, Bailey y Warren decidieron adoptar. No pudimos ver mucho más de la adaptación a esta nueva vida, pero esperamos que exploren más esta ampliación de la familia.

6 La nueva familia de Amelia y Link

Link y Amelia sostienen a su hijo recién nacido en 'Anatomía de Grey'

La vida amorosa de Amelia ha dado muchas vueltas. Durante mucho tiempo estuvo inmersa en un triángulo con Owen y Teddy, hasta que decidieron poner fin a esa relación tóxica. La llegada de Link supuso un toque de aire fresco y una nueva oportunidad para que la pequeña de los Shepherd abriese su corazón y se dejara llevar. Así procedió y formó una bonita pareja con el cirujano ortopédico, unión que hasta aportó confianza y seguridad a Amelia. Sin embargo, cuando le explicó a Link que no sabía a ciencia cierta si era el padre del bebé, la situación dio un giro.

Las dudas sobre la paternidad del hijo de Amelia hicieron mella en su relación con Link, sobre todo porque el experto en cirugía ortopédica no sabía si iba a ser capaz de hacerse cargo de un bebé que no era suyo. Por esta razón, durante varios capítulos estuvimos con la duda de si serían capaces de solventar esta prueba, obstáculo que superaron cuando la prueba de paternidad desveló que Link era el padre. El último capítulo emitido justo coincidió con el nacimiento de pequeño, lo que nos regaló la estampa de una familia feliz. El siguiente paso es ver cómo se adaptan a la vida de padres y si tiene la capacidad de seguir juntos sin que nada lo estropee.

7 La ilusión de Maggie

Maggie y Winston forman la nueva pareja de 'Anatomía de Grey'

La relación entre Jackson y Maggie nos hizo ilusionarnos y volver a creer en el amor, para las discrepancias entre ambos provocaron la ruptura de la pareja. Avery no tardó en encontrar de nuevo el amor gracias a una paramédico, pero a Pierce le costó un poco más volver a ocupar su corazón. De hecho, Maggie no tuvo una temporada de muchos éxitos, más bien todo lo contrario. Perder a su prima en la mesa del quirófano hizo que se replanteara su valía como cirujana y solicitara una excedencia para permanecer alejada del hospital durante una temporada. La denuncia por negligencia médica terminó por mermar su estado anímico. Finalmente logró salir adelante y retomar su vida laboral y, además, recuperó la ilusión en el terreno amoroso gracias a Winston, un joven doctor que había sido residente suyo en Tufts.

Maggie y él se reencontraron en un congreso para cirujanos y rápidamente hubo conexión entre los dos, una química especial que terminó en una noche repleta de pasión. Su historia pareció quedar en punto muerto cuando la cardiocirujana decidió no marcharse con él. Sin embargo, en el último episodio Pierce recibía un mensaje de Winston, lo que desveló que seguían manteniendo en el contacto y que la relación marcha a buen ritmo. No obstante, no llegamos a saber qué más había pasado entre ambos, pero todo apunta a que en los nuevos episodios tendremos más raciones de esta historia de amor.