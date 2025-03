Por Fernando S. Palenzuela |

'Anatomía de Grey' lleva 20 años en emisión, consolidada como una de las grandes ficciones de la historia de la televisión. A lo largo de su trayectoria ha visto expandirse su universo a través de dos series. Primero, 'Sin cita previa', en 2007, que seguía a Addison Montgomery (Kate Walsh) en una clínica privada de Los Ángeles. Años más tarde, 'Estación 19', en 2018, donde Ben Warren (Jason George) sirvió de enlace para mostrar al cuerpo de bomberos.

Sin embargo, estos no son los únicos proyectos que Shonda Rhimes tuvo en mente para dar continuidad a la ficción que le otorgó la fama. "Con 'Grey' hubo un montón. Podríamos haber hecho 'Chicago Anatomy', 'Boston'. Simplemente no me atraía reconstruir el mismo mundo. Entonces pensamos en otras muchas cosas", explicaba la creadora a Entertainment Weekly.

Patrick Demsey y Caterina Scorsone como Derek y Amelia Shepherd en 'Anatomía de Grey'

"Intentamos buscar series que pudieran sostenerse por su propio pie, que tuvieran algo propio. Si tú haces un spin-off de un personaje, lo que la gente quiere es más de lo mismo", decía la creadora. "Dicen: 'oh, voy a tener otra serie en la que Addison sea la amante'. Instintivamente tú quieres más de lo mismo porque es lo que funciona y construir un mundo nuevo es increíblemente difícil".

Las hermanas Shepherd

Siguiendo los patrones del antes mencionado 'Sin cita previa', Shonda Rhimes tuvo en mente otro que desarrollara a la familia Shepherd: "Pensé que podría haber habido un spin-off con Amelia que fuera de las hermanas Shepherd". Esta familia siempre ha sido una de las más atractivas para los guionistas y la audiencia, pues al inicial Derek (Patrick Dempsey) se le sumó la llegada de Amelia (Caterina Scorsone) y, recientemente, Lucas (Niko Terho). Además, todas las hermanas han aparecido en la serie, aunque nunca juntas. "Todas son doctoras. Podría haber habido una serie sobre las hermanas Shepherd que hubiera sido muy interesante".