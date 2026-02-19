FormulaTV
'Anatomía de un instante' lidera las candidaturas españolas en los Premios Platino 2026

En las categorías de cine, 'Los domingos' es la película española con mayor número de candidaturas.

Por Sergio NavarroPublicado: Jueves 19 Febrero 2026 17:24 (hace 4 horas)

Se acerca el 9 de mayo, que es la fecha en la que se celebrará la XIII edición de los Premios Platino Xcaret y cada categoría ya cuenta con 20 candidaturas de entre los que próximamente se conocerán los finalistas. Un total de 190 obras audiovisuales han sido seleccionadas y vamos a hacer un repaso por las producciones españolas con más candidaturas para esta edición.

'Anatomía de un instante' se lleva la palma en cuanto a las series de televisión, pues cuenta con un total de 13 candidaturas. Junto a ella, 'Poquita fe' y 'Yakarta' optarían al premio de Mejor miniserie o Teleserie. Por su parte, los títulos candidatos a Mejor serie de larga duración son 'La encrucijada', 'La promesa', 'Sueños de libertad' y 'Valle Salvaje'. Como Mejor creador en miniserie o teleserie, figuran Diego San José por 'Yakarta'; Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'; y Víctor García León por 'Animal'.

Interpretaciones de series

En la categoría Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie aparecen como candidatas Candela Peña, por 'Furia', Carla Quílez por 'Yakarta' y Esperanza Pedreño por 'Poquita fe', mientras que Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante', Javier Cámara por 'Yakarta' y Luis Zahera por 'Animal' están presentes en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

Carla Quílez y Javier Cámara en 'Yakarta'

Las actrices que optan a la nominación a Mejor interpretación femenina de reparto son Julia de Castro por 'Poquita fe', Lucía Jiménez por 'Cuando nadie nos ve' y Pilar Gómez por 'Yakarta'. Hacen los propio a la categoría Mejor interpretación masculina de reparto los actores españoles David Lorente y Eduard Fernández por 'Anatomía de un instante' y Secun de la Rosa por 'Superestar'.

En cuanto al cine...

En la categoría a Mejor película iberoamericana de ficción, España aspirará a la nominación final con las producciones 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa) y 'Sirât' (Oliver Laxe). Además, son ellos dos, Ruiz de Azúa y Laxe, compiten por el galardón a Mejor dirección. 'La cena' (Manuel Gómez Pereira) y 'Padre no hay más que uno 5' (Santiago Segura) hacen lo propio en la categoría de Mejor comedia iberoamericana de ficción.

Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz ('Los domingos') son candidatas en la categoría de Mejor interpretación femenina. Igualmente, aspiran a la nominación final a Mejor interpretación masculina, Alberto San Juan ('La cena') y José Ramón Soroiz ('Maspalomas'). Las actrices que figuran en la categoría Mejor interpretación femenina de reparto son Elvira Mínguez ('La cena') y Nagore Aranburu ('Los domingos'), y los actores que se postulan a Mejor interpretación masculina de reparto son Álvaro Cervantes ('Sorda'), Juan Minujín ('Los domingos') y Kandido Uranga ('Maspalomas').

Otras categorías

Alauda Ruiz de Azúa ('Los domingos'), Jose Mari Goenaga ('Maspalomas') y Oliver Laxe y Santiago Fillol ('Sirât') son las candidatas a la nominación de Mejor guion. Aránzazu Calleja ('Maspalomas') se postula a Mejor música original, mientras que Fernando Velázquez ('Anatomía de un instante') y Lucas Vidal ('Yakarta') compiten por el Platino a Mejor música original en miniserie o teleserie.

'Los domingos' es la película española con mayor número de candidaturas en los Premios Platino 2026

Los candidatos a Mejor película documental son: 'Flores para Antonio' (Elena Molina e Isaki Lacuesta) y 'Tardes de soledad' (Albert Serra). 'Decorado' (Alberto Vázquez), 'La luz de Aisha' (Shadi Adib) y 'Norberto' (José Corral Llorente) se postulan a la nominación a Mejor película de animación; 'Ciudad sin sueño' (Guillermo Galoe) y 'Sorda' (Eva Libertad) son candidatas a Mejor ópera prima, mientras que 'Sorda' (Eva Libertad) se postula al premio al Cine y Educación en Valores.

 

Candidaturas técnicas

En las categorías técnicas, los candidatos son Jorge Fernández de Soto ('La vida breve') y Pepe Domínguez del Olmo ('Anatomía de un instante') a Mejor dirección de arte en miniserie o teleserie; Álex Catalán ('Anatomía de un instante') y Juan Carlos Franco y Carlos de Miguel ('Ena. La reina Victoria Eugenia') a Mejor dirección de fotografía; Jose M. G. Moyano ('Anatomía de un instante') y Mapa Pastor y Marta Nebot ('Poquita fe') a Mejor dirección de montaje; Alberto García ('La vida breve') y Daniel de Zayas ('Anatomía de un instante') a Mejor dirección de sonido; Nacho Díaz ('Anatomía de un instante') y Óscar del Monte ('Silencio') a Mejores efectos especiales; Ana Sanchís ('La vida breve') y Fernando García ('Anatomía de un instante') a Mejor diseño de vestuario; y Paty López y Anaís Parejo ('Ena. La reina Victoria Eugenia') y Yolanda Piña ('Anatomía de un instante') a Mejor maquillaje y peluquería.

En esta misma línea, pero pasándonos al cine, son también candidatos Juan Pedro de Gaspar ('El cautivo') y Koldo Vallés ('La cena') a Mejor dirección de arte; Bet Rourich ('Los domingos') y Mauro Herce ('Sirât') a Mejor dirección de fotografía; Andrés Gil ('Los domingos') y Cristóbal Fernández ('Sirât') a Mejor dirección de montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas ('Sirât)' y Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo ('Sorda') a Mejor dirección de sonido; Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio ('Los tigres') y Pep Claret ('Sirât') a Mejores efectos especiales; Ana Martínez Fesser ('Los domingos') y Helena Sanchís ('La cena') a Mejor diseño de vestuario; y Ainhoa Eskisabel y Jone Gabarain ('Los domingos'), y Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz ('El cautivo') a Mejor maquillaje y peluquería.

