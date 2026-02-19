'Anatomía de un instante' lidera las candidaturas españolas en los Premios Platino 2026

Por Sergio Navarro |

Se acerca el 9 de mayo, que es la fecha en la que se celebrará la XIII edición de los Premios Platino Xcaret y cada categoría ya cuenta con 20 candidaturas de entre los que próximamente se conocerán los finalistas. Un total de 190 obras audiovisuales han sido seleccionadas y vamos a hacer un repaso por las producciones españolas con más candidaturas para esta edición.

'Anatomía de un instante' se lleva la palma en cuanto a las series de televisión, pues cuenta con un total de 13 candidaturas. Junto a ella, 'Poquita fe' y 'Yakarta' optarían al premio de Mejor miniserie o Teleserie. Por su parte, los títulos candidatos a Mejor serie de larga duración son 'La encrucijada', 'La promesa', 'Sueños de libertad' y 'Valle Salvaje'. Como Mejor creador en miniserie o teleserie, figuran Diego San José por 'Yakarta'; Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'; y Víctor García León por 'Animal'.

Interpretaciones de series

En la categoría Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie aparecen como candidatas Candela Peña, por 'Furia', Carla Quílez por 'Yakarta' y Esperanza Pedreño por 'Poquita fe', mientras que Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante', Javier Cámara por 'Yakarta' y Luis Zahera por 'Animal' están presentes en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie.

Carla Quílez y Javier Cámara en 'Yakarta'

En cuanto al cine...

En la categoría a Mejor película iberoamericana de ficción, España aspirará a la nominación final con las producciones 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa) y 'Sirât' (Oliver Laxe). Además, son ellos dos, Ruiz de Azúa y Laxe, compiten por el galardón a Mejor dirección. 'La cena' (Manuel Gómez Pereira) y 'Padre no hay más que uno 5' (Santiago Segura) hacen lo propio en la categoría de Mejor comedia iberoamericana de ficción.

Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz ('Los domingos') son candidatas en la categoría de Mejor interpretación femenina. Igualmente, aspiran a la nominación final a Mejor interpretación masculina, Alberto San Juan ('La cena') y José Ramón Soroiz ('Maspalomas'). Las actrices que figuran en la categoría Mejor interpretación femenina de reparto son Elvira Mínguez ('La cena') y Nagore Aranburu ('Los domingos'), y los actores que se postulan a Mejor interpretación masculina de reparto son Álvaro Cervantes ('Sorda'), Juan Minujín ('Los domingos') y Kandido Uranga ('Maspalomas').

Otras categorías

Alauda Ruiz de Azúa ('Los domingos'), Jose Mari Goenaga ('Maspalomas') y Oliver Laxe y Santiago Fillol ('Sirât') son las candidatas a la nominación de Mejor guion. Aránzazu Calleja ('Maspalomas') se postula a Mejor música original, mientras que Fernando Velázquez ('Anatomía de un instante') y Lucas Vidal ('Yakarta') compiten por el Platino a Mejor música original en miniserie o teleserie.

'Los domingos' es la película española con mayor número de candidaturas en los Premios Platino 2026

Los candidatos a Mejor película documental son: 'Flores para Antonio' (Elena Molina e Isaki Lacuesta) y 'Tardes de soledad' (Albert Serra). 'Decorado' (Alberto Vázquez), 'La luz de Aisha' (Shadi Adib) y 'Norberto' (José Corral Llorente) se postulan a la nominación a Mejor película de animación; 'Ciudad sin sueño' (Guillermo Galoe) y 'Sorda' (Eva Libertad) son candidatas a Mejor ópera prima, mientras que 'Sorda' (Eva Libertad) se postula al premio al Cine y Educación en Valores.

Candidaturas técnicas

En las categorías técnicas, los candidatos son Jorge Fernández de Soto ('La vida breve') y Pepe Domínguez del Olmo ('Anatomía de un instante') a Mejor dirección de arte en miniserie o teleserie; Álex Catalán ('Anatomía de un instante') y Juan Carlos Franco y Carlos de Miguel ('Ena. La reina Victoria Eugenia') a Mejor dirección de fotografía; Jose M. G. Moyano ('Anatomía de un instante') y Mapa Pastor y Marta Nebot ('Poquita fe') a Mejor dirección de montaje; Alberto García ('La vida breve') y Daniel de Zayas ('Anatomía de un instante') a Mejor dirección de sonido; Nacho Díaz ('Anatomía de un instante') y Óscar del Monte ('Silencio') a Mejores efectos especiales; Ana Sanchís ('La vida breve') y Fernando García ('Anatomía de un instante') a Mejor diseño de vestuario; y Paty López y Anaís Parejo ('Ena. La reina Victoria Eugenia') y Yolanda Piña ('Anatomía de un instante') a Mejor maquillaje y peluquería.

En esta misma línea, pero pasándonos al cine, son también candidatos Juan Pedro de Gaspar ('El cautivo') y Koldo Vallés ('La cena') a Mejor dirección de arte; Bet Rourich ('Los domingos') y Mauro Herce ('Sirât') a Mejor dirección de fotografía; Andrés Gil ('Los domingos') y Cristóbal Fernández ('Sirât') a Mejor dirección de montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas ('Sirât)' y Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo ('Sorda') a Mejor dirección de sonido; Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio ('Los tigres') y Pep Claret ('Sirât') a Mejores efectos especiales; Ana Martínez Fesser ('Los domingos') y Helena Sanchís ('La cena') a Mejor diseño de vestuario; y Ainhoa Eskisabel y Jone Gabarain ('Los domingos'), y Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz ('El cautivo') a Mejor maquillaje y peluquería.