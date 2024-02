'And Just Like That...' sufre una importante baja de cara a la tercera temporada

Por Daniel Parra |

'And Just Like That...' se encuentra inmersa en la preparación de su tercera temporada. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon volverán a interpretar a Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes respectivamente en la continuación de 'Sexo en Nueva York'. Sin embargo, una de las actrices del reparto no continuará en la serie de Max. Sara Ramirez, que interpreta a Che Díaz, una humorista, escritora y productora de podcast no binaria que mantuvo una relación con Miranda, se ha despedido de la ficción tras dos temporadas.

Sara Ramirez y Cynthia Nixon en 'And Just Like That...'

Según ha publicado Deadline,. En la segunda entrega de la ficción, los personajes de Che y Miranda terminaron su relación sentimental después de su aventura en Los Ángeles. A pesar de la salida de Ramirez del elenco,

Aún se desconoce la causa exacta de la ausencia de Ramirez en 'And Just Like That...' para su tercera temporada. Daily Mail informó que el motivo podría estar en su posicionamiento a favor de Palestina y en contra de Israel en la guerra en Gaza. Sin embargo, la actriz desmintió la noticia en su cuenta de Instagram: "No dejéis que los tabloides os distraigan de lo que está pasando en Gaza. Aunque muy buen intento". Además, Deadline ha asegurado que la noticia es falsa. Durante el paso de Ramirez por la serie desarrollada por Michael Patrick King, numerosos espectadores criticaron al personaje de Che.

Amigas fuera de la ficción

Sara Ramirez y Cynthia Nixon continúan manteniendo una buena relación fuera de cámaras. La actriz que interpretó a Callie Torres durante más de 200 episodios de 'Anatomía de Grey' acudió el pasado domingo 25 de febrero junto con Qween Jean y Sarita Choudhury a la función de 'The Seven Year Disappear' en la que actuó Nixon. Ramirez, en una entrevista realizada por eCartelera el pasado mes de junio, explicó que hay muchas diferencias entre su personaje en la ficción y ella: "Somos muy diferentes. Che es una persona extrovertida, yo no. También se considera alguien narcisista, lo opuesto a mí. Tenemos más diferencias".