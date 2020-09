Andrea se derrumba antes de ver a Óscar en 'La isla de las tentaciones': "Que no note que he llorado"

La noche del martes 29 de septiembre, Telecinco y Cuatro inauguraron 'El debate de las tentaciones' con Carlos Sobera al frente. Una ocasión en la que se emitieron las imágenes inéditas del reencuentro entre Andrea Gasca y Óscar Ruiz, quienes acabaron juntos en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', antes de que ambos pasaran a formar parte oficialmente de los tentadores de la edición, meses después de que su relación llegara a su final tras protagonizar algunas disputas ante las cámaras de Mediaset.

Óscar y Andrea, reunidos en 'La isla de las tentaciones'

"Me dejé llevar y aquí todo se magnifica. Pasó lo que pasó y no me arrepiento", declaró Andrea, quien tuvo ocasión de hablar a solas con Sandra Barneda antes de reencontrarse con Óscar. "Lo que pasó es que aposté mucho por una persona que no fue como yo esperaba. Me llegaban muchas cosas. Cuando lo dice tanta gente y tienen pruebas, te lo crees", explicó la ahora soltera del reality, cuando la presentadora le preguntó por lo que había ocurrido entre ella y el tentador. Una relación que, según aclaró la propia Andrea, habría acabado definitivamente "hace un mes", después de las disputas que protagonizaron hace varios meses ante las cámaras.

"Quiero pasar página, para eso he venido", reconoció una emocionada Andrea, quien añadió que "tengo ganas de conocer gente nueva". "Espero que sean simpáticos y se dejen llevar como hice yo", deseó la décima tentadora, quien acabó llorando ante Barneda momentos antes de que la presentadora anunciase la llegada de Óscar. "Que él no note que he llorado", susurró Gasca, limpiándose las lágrimas antes de recibir al soltero sin hacer ademán de levantarse para saludarlo, algo que él no dudó en reprocharle nada más comenzar el reencuentro. "Me molesta estar en esta situación", confesó Óscar, tras señalar que aún le quedaba cierto cariño hacia Andrea después de lo que habían vivido juntos.

Cruce de reproches

Lejos de alejar la tensión entre ambos, las palabras de Óscar molestaron a su expareja, quien no dudó en calificarlo de "mentiroso" por sus supuestas infidelidades, mientras que él le echó en cara que "en menos de veinticuatro horas ya estabas con tu novio", Ismael Nicolás, tras concluir la grabación de la primera edición del reality. "¿No tienes otra cosa?", le recriminó Andrea, en un tenso encuentro que no duró demasiado, antes de que Barneda los enviara a sus respectivas villas. "Solo quiero dejarme llevar y dejar el tema de Andrea apartado", confesó Óscar a solas ante las cámaras, antes de señalar que "estoy aquí de nuevo para enamorarme y vengo a por todas". "A mí me sigue gustando y yo a él también, pero no va a reconocerlo", opinaba por su parte Gasca, antes de reconocer que "me dolería que Óscar conectara con otra chica al nivel que conectó conmigo".