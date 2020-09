Melyssa estalla por el comportamiento de Tom en 'La isla de las tentaciones': "Qué hijo de puta"

La noche del domingo 27 de septiembre, Telecinco emitió la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones 2', en la que los participantes recibieron a Andrea Gasca y Óscar Ruiz como décimos pretendientes de las respectivas villas. Además, las chicas se enfrentaban a su primera hoguera, donde Melyssa Pinto fue la encargada de inaugurarla en la segunda edición, viendo las primeras imágenes de su pareja, Tom Brusse.

Melyssa rompe a llorar tras ver las imágenes de Tom en 'La isla de las tentaciones'

"Vengo con la expectativa de no encontrarme nada que no me guste. Creo que si encuentro algo que no me guste, va a ser todavía peor", adelantaba Melyssa, antes de enfrentarse a las imágenes de Tom con Luzma, soltera a la que el participante le había dado la primera cita. De hecho, la participante rompió a llorar antes de que se emitiera el vídeo, momento en el que recibió el consuelo de sus compañeras. "No sé cómo me va a sentar. Espero que no me haga daño, porque yo no se lo voy a hacer", deseó Melyssa, quien aseguró que "soy mejor que todas las que están allí".

Apenas unos segundos fueron suficientes para que la participante acabara perdiendo los nervios. "Mi novia es celosa y le molesta cuando le digo que una chica es guapa. Para no destrozar la relación, miento", aseguraba Tom, momentos antes de que se le viera muy cercano con Luzma en la piscina, donde besó a la soltera en la nariz antes de que ella lamiera su cuello, gesto que hizo enfurecer a Melyssa. "¡Hijo de puta, no quiero saber nada más!", estalló la participante, ignorando las palabras tranquilizadoras de sus compañeras antes de salir corriendo.

"Lo veía venir"

"Vaya desfase, estoy flipando. Qué asco de nota", manifestó Inma Campano, mientras las cámaras seguían los pasos de Melyssa, quien andaba descalza y llorando. "Hijo de puta, le odio", declaró la participante, quien recordó que Tom "me dijo que me iba a tratar como yo a él, que me iba a respetar". "Lo veía venir, él tan cara de tontito. Esos son los peores", compartió Inma con el resto de sus compañeras. "No me puede hacer esto, no lo entiendo. Qué hijo de puta", recalcó Melyssa, quien acabó en el suelo, llorando y golpeando la arena con frustración. Un momento cuya emisión quedó a medias para la próxima entrega, cuyo adelanto mostraba a una Melyssa algo más serena, pero enfadada, deseando ver más imágenes de su pareja. Además, las imágenes inéditas mostraban lo que parece ser una visita improvisada de la participante a la villa de los chicos, para enfrentarse a Tom por su comportamiento. ¿Habrá una primera hoguera de confrontación entre ambos?