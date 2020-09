Fani y Rubén se reencuentran en 'El debate de las tentaciones': "Me alegro de que le vaya bien"

La noche del martes 29 de septiembre, Telecinco inauguró la primera gala de 'El debate de las tentaciones' con Carlos Sobera con un potente reencuentro del universo de 'La isla de las tentaciones': el de Fani Carbajo y Rubén Sánchez, quienes mantuvieron una relación muy estrecha durante su paso por la primera edición del reality, aunque acabaron tomando caminos distintos.

Fani y Rubén, cara a cara en 'El debate de las tentaciones'

Antes de encontrarse cara a cara, los presentes en plató tuvieron ocasión de hablar brevemente con Sánchez, presente en otra estancia, momento en el que quisieron saber qué opinaría Christofer Guzmán, pareja de Fani. "No le gustará que venga, pero no soy a nadie para prohibirle la entrada a nadie", reconoció Carbajo, quien señaló el hecho de que "hace mucho tiempo ya" desde la última vez que había estado cerca de Rubén. "Le salva la distancia de seguridad", bromeó Nagore Robles, ante la posibilidad de una posible y evidente atracción entre ambos cuando se encontraran.

"Me gustaría tener una conversación con ella, porque es una chica muy guay y acabó todo muy mal", aclaró Rubén, al explicar los motivos de su presencia en el programa. "En su día a lo mejor sí que necesitaba una explicación, después de estar un mes conmigo, pero ya me da igual", declaraba Carbajo, momentos antes de que recibieran a Sánchez en plató. Una visita en la que el recién llegado le pidió a Fani que "si nos cruzamos, que no haya menosprecio". "Que por lo menos tengamos respeto y cordialidad que nos merecemos", recalcó Rubén, tras declarar que "me alegro de que te vaya bien con Cristofer".

"Agradezco tus palabras"

La tensión pareció crecer un tanto entre ellos después de que el programa emitiera un resumen de su paso por el reality. "No te dejé tirada porque no te prometí nada", aseguró Rubén, tras los reproches de Fani al rememorar aquella hoguera final en la que él rechazó abandonar la isla a su lado. "Te lo agradezco, porque si no hubiera ocurrido eso, no me habría dado cuenta de lo que tenía con Cristofer", afirmó Carbajo, quien también le agradeció a Sánchez "las palabras que me has dicho". "No tengo un sentimiento de odio ni tampoco de amor", declaró Fani, convencida, ante la incredulidad generada entre los colaboradores. "Le tengo mucho cariño, me parece una tía estupenda. ¿Que no ha cuajado? Pues una experiencia más en la vida", opinó Rubén, tras lo cual Carbajo se mostró arrepentida por habérselo hecho pasar mal a Cristofer y afirmó que "si volviera ahora, no volvería a hacerlo".