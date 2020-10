Andrea se rebela contra Cristian en 'El debate de las tentaciones': "Estoy harta de tapar todas sus mentiras"

La noche del domingo 25 de octubre, Telecinco emitió la primera entrega de 'El debate de las tentaciones' después de que concluyera la emisión de 'La isla de las tentaciones' con el reencuentro de las parejas participantes tres meses después de su participación en el reality. Con Carlos Sobera, el programa ofreció la oportunidad de que los exparticipantes saldaran sus cuentas pendientes ante las cámaras, algo que ocurría también en el caso de Cristian Jerez y Melodie Peñalver, a quien acabó uniéndose Andrea Gasca en sus críticas al valenciano, a pesar de la estrecha relación que mantuvieron durante el reality y tras su final.

Andrea y Cristian, enfrentados en 'El debate de las tentaciones'

Melodie y Cristian tuvieron ocasión de hablar en plató sobre su tensa relación tras su ruptura, dado que ambos seguían viviendo en la misma casa. De hecho, el formato emitió las imágenes de una pelea reciente entre la expareja, en plena calle, algo que Peñalver achacó a una "pérdida de nervios" después de una hora lidiando con Cristian y su padre para que dejaran que ella y Beltrán, el soltero que conoció en el reality, abandonasen el garaje. "Estaba con Beltrán en mi casa y él estaba con Andrea en Ibiza, trabajando", explicó Melodie, quien aprovechó entonces para pasar tiempo con Beltrán, al que permitió aparcar su coche en la plaza de garaje. "Subió como un energúmeno queriendo pegar a Beltrán", recordó la valencia, al hablar del regreso de su expareja a casa.

"Cinco días después del reality, encontré a Andrea en mi cama, en bragas", relató Melodie, algo que Cristian no dudó en negar. "Estoy harta de tener que tapar todas sus mentiras", intervino entonces Andrea, enfadada, asegurando que las cosas habían ocurrido tal y como las contaba Peñalver. "Qué ridícula eres", replicó Jerez, dando pie al inicio de un enfrentamiento entre los tres, en el que el valenciano defendía que se había acostado con Melodie tras el reality. "Lo ha intentado, pero nunca lo he consentido", afirmó Peñalver, quien defendió que "no ha asumido que lo haya dejado y ha intentado convencerme" en medio de un enfrentamiento en el que se unió a Gasca en sus reproches contra Cristian. "Está despechada porque ayer me vio con otra chica. Supéralo", le instó Jerez a Andrea.

"Eres un mentiroso"

Melodie y Cristian discuten en 'El debate de las tentaciones'

"Estoy harta de guardar la cara y que tú no lo valores", replicó Andrea, quien echó en cara a Cristian que "quieres que te defienda para quedar bien". "Él me está obligando a decir cosas que no son", aseguró la extentadora. Cristian, por su parte, siguió insistiendo en que se había acostado con Melodie, mientras Beltrán "estaba abajo esperando". "Se ha reído del chaval", declaraba el valenciano, desatando el enfado de su expareja. "Tienes el corazón muy negro. Has quedado retratado como un mentiroso", manifestó Peñalver, tras lo cual señaló que "cuanto más lo dice, más me cabreo".

"Me ha decepcionado un montón", confesó por su parte Andrea, antes de admitir que "estoy cansada de ver actitudes tuyas que no me gustan". "Se pone celosa y no es mi pareja ni nada", reprochó Cristian, a lo que Gasca respondió calificándolo de "mentiroso". De hecho, Gasca acabó desvelando que, antes de la hoguera final con Melodie, en la que Jerez se mostró dispuesto a pedirle matrimonio, se había liado con ella durante la cita de veinticuatro horas que mantuvieron.