Telecinco emitirá una segunda entrega de 'El debate de las tentaciones' tras el final del reality

La noche del domingo 25 de octubre, Telecinco emitió 'El debate de las tentaciones', con Carlos Sobera, en el que algunos de los participantes de 'La isla de las tentaciones' se reencontraron tras el final de la emisión del reality. Esos fueron los casos de Pablo Moya y Mayka Rivera, Melodie Peñalver y Cristian Jerez, e Inma Campano y Ángel de los Santos. En cuanto al resto de los participantes del reality, la cadena principal de Mediaset ha optado por preparar un segundo debate en el que tratar las cuentas pendientes de las otras tres parejas.

Carlos Sobera en la primera entrega de 'El debate de las tentaciones' tras concluir 'La isla de las tentaciones'

Sobera fue el encargado de confirmar la emisión de un segundo debate, en el que se verán las caras Marta Peñate y Lester Duque; Tom Brusse y Melyssa Pinto; además de Alessandro Livi y Patry Guimeras, la única pareja que parece seguir unida hasta la fecha. No obstante, el presentador matizó que, por el momento, dicha cita no tenía una fecha establecida para su emisión, por lo que instaba a los espectadores a "estar atentos" los próximos días. "Tenemos un debate pendiente no sé qué día de la semana", compartía el presentador.

Tras un intenso debate, prometió que "las sorpresas serán todavía mayores" en la próxima entrega. El presentador no andaría muy desencaminado, dado que estará al frente de una entrega con muchos puntos calientes, a raíz de cómo concluyeron dos de las tres parejas que pasarán por el plató, ambas rotas por su paso por el reality tras protagonizar varios enfrentamientos: las formadas por Marta y Lester, y Melyssa y Tom. De hecho, el marroquí tuvo ocasión de reencontrarse con su exsuegra en plató, donde ambos protagonizaron un tenso encontronazo a raíz del comportamiento del empresario durante su estancia en la isla.

¿Se emitirá en noviembre?

Por el momento, a lo largo de la última semana de octubre, Telecinco tiene establecidas varias sesiones de cine, por lo que es muy probable que la cadena de Mediaset se decante por incluir esa última entrega de 'El debate de las tentaciones' ya en el mes de noviembre, quizás el domingo día 1, una semana después de su predecesora. Una estrategia que llegaría a raíz del hecho de que Telecinco ya ha ganado el mes de octubre en cuanto a las audiencias, gracias a los buenos datos que ha obtenido 'La isla de las tentaciones' desde su estreno. De hecho, el penúltimo mes del año promete tener varias emisiones potentes para la principal cadena de Mediaset, como son el reality 'La casa fuerte' y la temporada doce de 'La que se avecina', ambas promocionándose actualmente ya en las pausas publicitarias de Telecinco.