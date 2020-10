Mayka reprocha a Pablo que gane dinero a costa de Rosito en 'El debate de las tentaciones': "Lo veo muy feo"

La noche del domingo 25 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones', la primera después de que concluyera definitivamente la emisión de 'La isla de las tentaciones'. Una ocasión en la que la cadena de Mediaset reunió a tres de las parejas participantes, con el fin de que se saldaran las cuentas pendientes, entre las que se encontraban Pablo Moya y Mayka Rivera, a quienes "acompañaba" Óscar Ruiz, el tentador escogido por Rivera para abandonar la isla. Una ocasión en la que se lanzaron algunos reproches, entre los que figuraba el hecho de que Pablo hubiera creado una marca con el osito de peluche Rosito.

Mayka y Pablo, enfrentados por Rosito en 'El debate de las tentaciones'

Durante el encuentro de la pareja, Carlos Sobera quiso saber qué había sido del osito que Pablo le regaló a Mayka como ofrenda de paz, en el reencuentro que se produjo tres meses después de 'La isla de las tentaciones'. Rivera reconoció entonces que lo tenía en casa y que lo había bautizado con el nombre de "Rosita". "Si quieres patenta otra marca y le pones Rosita, a ver si tienes tanto tirón", lanzó la murciana, con sarcasmo, hacia su exnovio. "Me va muy bien, qué quieres que te diga", comentó el aludido, haciendo referencia al merchandising que ha lanzado en redes gracias a a la popularidad que adquirió el peluche durante la emisión del reality, por la que ha creado una cuenta de Instagram y una web bajo el nombre de "Rosito The Bear".

"Le han salido rentables los cuernos", comentó entonces Marta Peñate. "¿Qué quieres que haga? Me pone los cuernos y encima me quedo sentado llorando", replicó Pablo, con sarcasmo, ante lo que Peñate señaló a Mayka que "él ha sacado su tajada y tú, la tuya". "Yo prefiero que me quemen un peluche a que me lo den lleno de besos", opinó la exparticipante. "Veo muy feo lo que ha hecho, lo de las camisetas", declaró entonces Rivera, haciendo referencia a los beneficios que Pablo estaba obteniendo con productos con la imagen de Rosito. "¿Te digo lo que es feo? Que me pongas los cuernos delante de toda España", contraatacó el DJ, a quien Mayka recordó que "ya te he pedido perdón, no tienes por qué sacarlo". "Ya te he dicho que tú con el muñeco hagas las páginas de Instagram que quieras, que yo he visto una oportunidad y punto. Decid lo que queráis, que voy a hacer lo que me dé la gana", zanjó Moya, quien afirmó que "más que lo voy a amortizar" cuando Peñate declaró que tenía "cuernos amortizados".

"Te eché mierda encima"

Al comienzo de su reencuentro, Pablo confesó que "a veces me da un poco de tristeza por lo que tuvimos", aunque reconoció sentir "indiferencia, ni cosas buenas ni malas" por Mayka. "No me gusta llevarme mal con él", reconocía por su parte la murciana, quien se enzarzó en una disputa con su expareja, quien aseguraba que ella le había pedido retomar la relación, algo que Rivera negaba. Además, el programa recordó los malos momentos del DJ en el reality, en el que Moya manifestó que "lo pasé mal, aunque hay gente que se ría. "Para justificar mis actos, te eché un poco de mierda encima", admitía entonces Mayka, quien añadió tiempo después que "me dolían en ese momento las cosas", al rememorar cómo se enfadó con su expareja en las primeras hogueras, cuando él no había hecho nada, una reacción que calificó de "exagerada".