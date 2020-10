Melyssa advierte a Tom tras 'La isla de las tentaciones': "No me dejes por mentirosa"

Melyssa Pinto ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' donde tuvo que soportar ver a su novio en aquel momento, Tom Brusse, acostándose con una de las tentadoras. La exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha visitado 'Viva la vida' el 24 de octubre para hacer un repaso de su experiencia en el reality y de paso le ha mandado un mensaje a su expareja.

Pinto ha aprovechado un momento de su entrevista para contestar a Brusse sobre las afirmaciones que mencionó durante el programa de 'La isla de las tentaciones: Tres meses después': "Me gustaría que dijera la verdad, que esto no ha sido porque yo era celosa y que él no era feliz. Que no diga que era yo la que quería volver, mentira, al contrario. Que no me deje por mentirosa, que demasiado ha hecho para seguir atacando. Miente porque ya la ha liado tanto... está tan hundido... Quiero pensar que sí me ha querido pero por la frialdad que he visto...", deja caer la cantante.

Melyssa Pinto en 'Viva la vida'

Por su parte, últimamente Brusse se ha dedicado a reírse en las redes sociales de la portada de su ex en Lecturas, a lo cual ha respondido Pinto. "La diferencia entre él y yo es que yo ya he zanjado todo esto. Él se dedica a mencionarme en Instagram y lanzarme pullitas, yo eso no lo hago. No sigo enamorada de él". Pinto explicó con mucho detalles cómo fue su relación antes de llegar a la isla y una vez más, tuvo que enfrentarse a las imágenes de su experiencia en el reality.

Aun así, ha reconocido que su reacción en la primera hoguera "fue desmesurada": "En ese momento me estaba volviendo loca porque, aunque la gente vea solo un lametazo, yo lo que vi es que podría llegar a más cosas. Mi imaginación supuso lo que podía pasar. Además, lo de las cosquillas, yo le daba mucha importancia porque era algo que él me pedía a diario, era algo nuestro", explicaba Pinto a Emma García y colaboradores del espacio.

Melyssa Pinto cuenta cuál fue su error en 'La isla de las tentaciones'

La extronista admite que cometió un error al perder las formas y que tenía que haber confiado un poco en Brusse antes de plantarse en Villa Montaña y echarle la bronca, a pesar de que el tiempo la diese luego la razón: "Sé que no fue un acto de amor bonito, pero fui a decirle 'No te olvides que estoy aquí, que lo veo todo y que soy tu novia'. No lo pensé, me salió. No soy así en mi día a día, fue una complicada situación", declara la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Además, ha asegurado que siempre ha sido una persona desconfiada pero que su relación iba bien antes de esta experiencia: "Por eso no lo llegué a entender, lo que me hizo click fue ver que no era la persona que me vendía, que había cambiado completamente". Sobre las imágenes de la relación entre Sandra y Tom no se mostró especialmente contenta de tener que verlas: "Le doy mucha importancia al acto sexual, es algo íntimo, creo que se lo podía haber ahorrado", critica la extronista. Por suerte, Pinto ha conseguido curar sus heridas gracias a un antiguo amor, Manuel, un exnovio portugués con el que mantuvo una relación hace unos años y con el que ha vuelto a salir ahora.