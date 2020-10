El tenso encuentro de Tom y la madre de Melyssa en 'El debate de las tentaciones': "Has utilizado a mi hija"

La noche del domingo 25 de octubre, Telecinco emitió una entrega de 'El debate de las tentaciones' tras concluir la emisión de 'La isla de las tentaciones', donde los participantes se enfrentaban a sus cuentas pendientes tras pasar por el reality. Entre ellos, se encontraba Tom Brusse, quien llegó a plató al comienzo del programa para tener una conversación con su antigua suegra, Nela, la madre de Melyssa Pinto.

Nela, madre de Melyssa, se enfrenta a Tom en 'El debate de las tentaciones'

"No sientes nada, eres un sinvergüenza", reprochó Nela, cuando Tom comenzó a explicar lo que había hecho en 'La isla de las tentaciones'. "Has utilizado a mi hija para adquirir fama", prosiguió la exsuegra del empresario, tras recordar como Tom se había convertido en "el niño de la casa" al comenzar su relación con su hija. "Nadie te quiere, Tom, todo el mundo quiere a Melyssa", añadió Nela, quien le echó en cara a Brusse que "intentabas rebajarla" y opinó que "los seguidores que tienes son gracias a mi hija". Además, la madre de Pinto desveló que el marroquí le habría dicho que "daba igual cómo hablara de ti, mal o bien, porque decías que lo importante era que hablara".

"Cuando estaba con Melyssa era el chico perfecto y ahora soy un machista, un golfo", replicó Tom, en medio de la disputa, antes de reprochar a Nela que "habéis sido falsos conmigo", dado que "yo nunca he cambiado". "Se ponía celosa porque miraba las stories de Sofía Suescun, por ejemplo", confesó el empresario, tras lo cual su antigua suegra le reprochó que hubiera ido a buscar a Melyssa a Madrid, algo que él hizo "por amor". "Tú nunca la quisiste", declaró la invitada, ante lo que Brusse manifestó que "con ella nunca he sido un manipulador". "Quería estar conmigo para tener una vida mejor. Ella decía que no veía futuro con sus ex", declaró Tom, quien se describió como "un chico con estabilidad", según palabras de la propia Melyssa.

"No tienes valores"

Tom y Nela, enfrentados en 'El debate de las tentaciones'

"Ella lo que quería de mí era hacer su marca de ropa", reveló Tom, ante lo que Nela matizó que "teníais proyectos juntos" que nunca habían salido a la luz. Además, la antigua suegra de Brusse recordó su mentira al negar que se había besado con Liseth, antes de ver imágenes de Melyssa en 'Viva la vida', donde le pedía al marroquí que "no me dejes de mentirosa" sobre el hecho de que él había querido retomar la relación, algo que Tom negó durante el reencuentro tres meses después. "Tú mismo lo reconociste", le recordó Nela, mientras que Brusse reconoció que "no entendí bien la pregunta", por lo que había decidido no llevarle la contraria a Sandra. "Nadie toca a al persona que quiero", defendió el exparticipante.

"Tú querías volver con Melyssa, reconoce tus errores. No tienes valores", le recriminó entonces Nela, mientras que Tom insistía en que Pinto "no paraba de llamarme". "¿Por qué no pides perdón de verdad? No te va a sobrar", intervino entonces Kiko Matamoros, dirigiéndose al empresario, a quien reprochó que "digas que no permites que hagan daño a la persona que amas cuando eres tú el que más daño hace, es un poco raro". "Me dejé llevar, no quería una vida así", respondió Tom, ante lo que el colaborador señaló que "se puede no querer una vida así, sin hacer daño". "No me arrepiento de dejar a Melyssa para estar con Sandra", confesaba Tom, al concluir el encuentro.