Jonathan Domínguez, cuyo nombre artístico es Andrea Suárez, es uno de los invitados de la segunda edición de 'First Dates Crucero'. El programa de Warner Bros. apostó por un actor porno retirado que tiene actualmente una tienda de gofres con formas un tanto eróticas. Suárez quería encontrar el amor, pero esta vez lo más real posible, así que decidió acudir al programa para ver si surgía esa chispa.

Andrea Suárez y Vicen se funden en un apasionado beso en 'First Dates Crucero'

Jesús Vázquez quería saber si a su invitado le había costado encontrar pareja debido a su profesión como actor de cine para adultos. "Es complicado, sobre todo para la otra persona, porque para mí es un trabajo más", respondía. "He tenido parejas que no han sabido gestionarlo bien", aclaraba Suárez sobre una profesión que, al fin y al cabo, condiciona mucho las relaciones. Sin embargo, el exactor porno ha venido dispuesto a encontrar ese amor verdadero.

Al poco tiempo, ha llegado Vicen, un apuesto peluquero canario que compartía sus ganas de encontrar el amor verdadero en pleno crucero. La primera impresión de Suárez sobre Vicen ha sido buena, y es que la cita al final estaba yendo tan bien que Jesús Vázquez no ha esperado más tiempo para que se fueran los dos comensales al jacuzzi y que pudieran pasar la noche juntos en el camarote deluxe.

Se lo ha quitado todo

Una vez que ambos se han metido en el jacuzzi, Andrea no ha tardado mucho en quitarse el bañador y quedarse completamente desnudo. "Me molesta esto, tío, lo siento", comentaba ante la sorpresa de Vicen. Aunque este se negaba a quitárselo, entraba en el juego sin problema: "¿Te quitas el bañador pero no me besas?". Finalmente, era el canario quien daba el paso y se lanzaba a su cita, fundiéndose ambos en un apasionado beso.