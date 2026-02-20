Por Adrián López Carcelén |

Andreu Buenafuente vuelve al trabajo. El presentador ya tiene fecha para su vuelta a las ondas con 'Nadie sabe nada', el programa radiofónico que presenta junto a Berto Romero en la Cadena SER. Será el sábado 21 de febrero cuando los oyentes vuelvan a escuchar la voz del catalán después de que el pasado 21 de noviembre interrumpiera su agenda profesional por prescripción médica.

Fue el propio Andreu el que anunció su vuelta el pasado 13 de febrero en 'La ventana', el programa vespertino de la Cadena SER: "Estamos con muchas ganas de volver. Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo". Ahora ya es oficial que este regreso se producirá este mismo fin de semana, a las 12:00 horas del mediodía. El programa dejará que la conversación fluya entre Buenafuente y Berto, manteniendo su esencia de improvisación, complicidad y momentos inesperados.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentaron los Premios Goya en 2020 y 2019

El parón profesional de Buenafuente

El pasado noviembre, Andreu Buenafuente lanzó un comunicado anunciando su retirada temporal de los medios por prescripción médica. El presentador sufrió un fuerte episodio de estrés y ansiedad por exceso de carga laboral. En ese momento, Buenafuente estaba grabando su programa de La 1, 'Futuro imperfecto', además de presentar el espacio de Cadena SER con el que ahora vuelve al foco mediático.

Andreu Buenafuente presenta 'Futuro imperfecto' en La 1

Asímismo, el humorista seguía liderando su productora, El Terrat, y estaba inmerso en la obra de teatro 'El Tenoriu', una parodia de Don Juan Tenorio., que iba a presentar junto a su pareja, Silvia Abril

A pesar de que ya es oficial su vuelta a la radio, todavía se desconoce si volverá próximamente también a televisión. De momento, TVE no se ha pronunciado, por lo que no se sabe si el comunicador regresará o no a La 1 con nuevas entregas de 'Futuro imperfecto'. Por ahora, la cadena pública ha iniciado la promoción del nuevo programa de Dani Rovira, 'Al margen de todo', que supone una nueva apuesta por el humor en prime time.