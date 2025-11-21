Por Fernando S. Palenzuela | |

Andreu Buenafuente es a día de hoy uno de los rostros de mayor éxito de Televisión Española. El presentador cautiva cada semana a la audiencia con 'Futuro imperfecto', habiéndose convertido este en uno de los formatos estrella de La 1. Sin embargo, la carga de trabajo le ha pasado una mala factura al presentador, que ha anunciado que debe detener su agenda profesional.

El Terrat (The Mediapro Studio), la productora del presentador, y RTVE han sido las encargadas de transmitir esta información a través de un comunicado de prensa: "Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse".

Silvia Abril y Andreu Buenafuente presentarán las Campanadas 2025/2026

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", recogía la nota de prensa sobre las palabras pronunciadas por el catalán. Esta noticia llega tan solo unos días después de que RTVE anunciara que había contado con Andreu Buenafuente y Silvia Abril para presentar las Campanadas 2025/2026. No obstante, Televisión Española ha aclarado que el parón no afecta a las Campanadas.

En un momento dorado

Andreu Buenafuente triunfa cada semana al frente de 'Futuro imperfecto'

El obligado parón a Buenafuente se produce justo cuando el polifacético showman está viviendo un momento muy dulce en televisión. Desde su fichaje por Televisión Española para presentar 'Futuro imperfecto',. Es más, este mismo 20 de noviembre alcanzaba, por lo que lideraba con comodidad sobre ' Gran Hermano ' (11,3%).

Sin embargo, sus funciones no se competen únicamente a la conducción del espacio, dado que él también es productor a través de El Terrat, que tiene otros proyectos en activo. A todo esto se le añade que ha sido elegido como el rostro de las Campanadas en Televisión Española, por lo que no es de extrañar que el ente y el propio presentador hayan preferido que descanse ahora para estar con energía suficiente de cara a la noche más importante del año.