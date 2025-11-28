Programa relacionado
El pasado viernes 21 de noviembre, Andreu Buenafuente sorprendía al anunciar su baja temporal por prescripción médica, a falta de un mes para su cita en Televisión Española, junto a Silvia Abril, para las Campanadas. A pesar de todo, la cadena pública mantuvo en su parrilla 'Futuro imperfecto' este jueves 27 de noviembre, con un refrito, momento en el que aprovecharon para anunciar cuál de sus apuestas tomará el relevo una semana después.
"Desde el corazón de África, llega la 'Dra. Fabiola Jones'", anunciaban tanto en La 1 como en sus redes sociales, donde animaban a la audiencia a acompañar a la veterinaria "en el desafío de proteger el mundo salvaje". "El próximo jueves, después de 'La revuelta'", confirmaban desde la cadena pública, de cara a la cita del 4 de diciembre, apostando así por un formato de aventura, acción, emoción, divulgación y un firme compromiso con el ecosistema.
Producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España, 'Dra. Fabiola Jones' viajará por ecosistemas amenazados, mostrando intervenciones veterinarias en medio de una cruzada contra la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies. Todo ello de la mano de la prestigiosa veterinaria Fabiola Quesada, afincada desde hace más de quince años en África, donde forma veterinarios y desarrolla proyectos de conservación y sanidad animal a través de Wild Spirit, fundación que creó ella misma.
"Estamos en un momento crítico"
Para rematar, el formato no olvidará la fauna marina, al mostrar distintas intervenciones en algunos de los entornos oceánicos más amenazados del planeta, al igual que explorará la reserva donde reside Fabiola junto con antílopes que ha criado ella misma y otros animales. Un formato que se incorpora al prime time de La 1 casi un mes después de que la propia Fabiola visitara 'La revuelta' para promocionarlo, desde donde lanzó un alarmante mensaje sobre la caza furtiva del rinoceronte, cuya población "se ha reducido a la mitad". "Estamos en un momento crítico, o espabilamos todos o esto se nos acaba", advertía la jienense, sobre la destrucción que provoca el ser humano.