Antena 3 arranca el rodaje de 'Ágata y Lola' y completa su reparto

Por Alejandro Rodera |

Atresmedia acaba de estrenar la segunda temporada de 'La Ruta' en Atresplayer y tiene varios lanzamientos pendientes en Antena 3, pero su maquinaria nunca se detiene. En ese constante trasiego, que contempla multitud de proyectos, uno de los que avanzan con paso firme es 'Ágata y Lola', un atípico drama policiaco que ha arrancado su rodaje en Vigo tras haber desvelado su existencia a finales de septiembre en San Sebastián.

Las grabaciones se desplegarán tanto en la ciudad de Pontevedra como en otras localizaciones de sus alrededores. A cargo de su producción se encuentra Portocabo, la productora que ya colaboró con Atresmedia para sacar adelante 'Honor' y que también ha firmado dos éxitos de Movistar Plus+ como 'Hierro' y 'Rapa'. En esta ocasión, ambas partes han apostado por un procedimental de ocho episodios de cincuenta minutos que tendrá como protagonistas a Eva Martín y Mireia Oriol y que se verá en Atresplayer y, después, en el prime time de Antena 3.

Eva Martín y Mireia Oriol protagonizan 'Ágata y Lola'

Las actrices de 'La promesa' y 'Soy Nevenka' liderarán un elenco que, coincidiendo con este anuncio del arranque del rodaje, se ha completado con nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Berta Vázquez, Juanjo Puigcorbé, Xose Antonio Touriñán, Mariano Peña, Darío Loureiro, Javier Collado, Celia Freijeiro y Xoan Forneas. Así pues, la ficción contará con una amplia selección de intérpretes, los cuales vertebrarán los diferentes casos que afrontarán Ágata y Lola.

Darío Loureiro vuelve a trabajar con Portocabo tras 'Rapa'

Caso a caso

El primero de esos personajes, interpretado por Oriol, estras haber sufrido un bloqueo en medio de un operativo. Ese viraje supuso un importante obstáculo en su prometedora carrera,. Sin embargo, todo cambia cuando un caso provoca que empiece a colaborar con Lola Castro (Martín),que no se deja oprimir por las jerarquías de la comisaría.

Ambas unen fuerzas y se complementan gracias a sus diferentes virtudes, dando lugar a una propuesta que se apoya tanto en la amistad como en el misterio que rodea a cada caso. Las encargadas de articular esos misterios han sido Carlota Dans y Nina Hernández, que lideran el equipo de guion, mientras que María Togores y Oriol Ferrer se encargan de la dirección. Por su parte, Montse García y Alfonso Blanco son los responsables de la producción ejecutiva.