El viernes 11 de marzo de 2022, la segunda edición de 'El desafío' aterriza en el prime time de Antena 3, tomando el relevo de la novena edición de 'Tu cara me suena'. Durante la mañana del miércoles 9 de marzo, Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, Jorge Salvador, de la productora 7 y acción, han protagonizado una rueda de prensa junto a Roberto Leal, presentador del programa, y los ocho concursantes de esta edición: Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Norma Duval, El Monaguillo, Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo.

"Apostamos por el talento y la creatividad. Tiene un gran casting. Hay muchos momentos emocionantes, mucha rivalidad y mucho humor. Podría ser el siguiente gran formato que se exporte desde España, al igual que ha sido 'Tu cara me suena'", empezaba diciendo Ferreiro, muy orgullosa por la proyección internacional que ha tenido 'TCMS'.

Concursantes 'El desafío 2'

"La pasión que han puesto todos los concursantes ha sido impresionante. Han llorado, se han divertido...", avanzaba Salvador, asegurando también que va a haber muchas novedades, siendo la incorporación de Pilar Rubio uno de ellas. "En el primer programa estará Tamara Falcó y le dará el relevo", explicaba Salvador.

"'El desafío' está inspirado en ella, en sus pruebas de 'El hormiguero' y tenemos muchísimas nuevas, el 80% son pruebas nuevas. Hemos incorporado mucho humor, mucha música y todos han aprendido a tocar un instrumento", presumía también el director, nombrando el logro de cada uno de ellos.

"Todo se ha grabado en falso directo, en dos horas, un esfuerzo de producción que hace que el ambiente en el plató sea especial", añadía también, dando paso a Roberto Leal. "Ha habido buen feeling con todos los concursantes. Ya conocían a qué venían y han venido a ganar. 7 y acción es una de las mejores productoras de la televisión. Este año nos hemos reído muchísimo más. Va a haber momentos que vamos a recordar siempre", cebaba el conductor. "Pilar Rubio ha sido un acierto total. Es la musa de este programa", añadía Leal.

Jurado de 'El desafío 2'

"He sido dura y esos pequeños toques de atención de forma sutil y cariñosa han servido de algo", reaccionaba Rubio, explicando que con Omar Montes ha sido bastante exigente. "El programa es más ágil y ya no tenemos esa parte de sofá, directamente se les convoca a ellos y es más show y más rápido", adelanta Roberto Leal, aclarando que se ha suprimido esa parte para dinamizar el formato.

Mucha competitividad

Tras esto, los concursantes han empezado a contar sus experiencias. "El compadreo para mí no ha existido, he venido a ganar", decía Jesulín de Ubrique, recordando la visita de su mujer María José Campanario. "He sido absolutamente feliz, sin matices, en este programa. He estado muy picada con Jesulín", aseguraba Raquel Sánchez Silva.

"Son 10 programas, es un relato entero donde vemos cómo cada uno de ellos va avanzando", explicaba también Juan del Val, jurado del programa junto a Rubio y Santiago Segura. "Me daba miedo no ser yo misma y verme pequeñita frente al resto que llevan ya años en televisión", confesaba la influencia María Pombo.

Concursantes de 'El desafío 2'

"A mi abuelo se le vio hasta el gusanito, se lo va a ver toda España. Me habéis hecho cantar sin autotune", decía Omar Montes, desvelando un momento en el que hará un striptease con su abuelo. "Yo venía sustituyendo a otra persona, fui la última en llegar. Me encantó la primera edición. Ha sido una experiencia maravillosa", decía Norma Duval.

Sus respuestas

Tras las declaraciones de todos los concursantes, hemos pasado a la ronda de preguntas, donde se les ha preguntado por la posible presión que supone ocupar el hueco de 'Tu cara me suena' en la noche del viernes. "La segunda temporada de 'El desafío' va a estar a la altura y la noche de los viernes es una noche muy en familia", decía Carmen Ferreiro.

Respecto a los planes de futuro y a las posibilidades de 'El desafío' fuera de España, Jorge Salvador ha sido muy claro. "14 países han comprado una opción para emitirlo en su país, están esperando a la segunda edición y cuando la vean hará que las televisiones se animen a hacerlo", desvelaba. "Una vez que se decide otro segundo territorio, ya van todas. Están esperando a que se consolide", añadía la directora de entretenimiento.