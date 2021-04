Melyssa amenaza con abandonar 'Supervivientes 2021': "No me siento feliz, me puede todo"

El jueves 15 de abril, 'Supervivientes 2021' emitió su segunda gala de la edición, en la que se mostraron imágenes de la convivencia de los concursantes. Entre ellas, el mal momento por el que Melyssa Pinto estaba pasando en el programa, donde protagonizó un importante bajón por el que estuvo mucho tiempo llorando, tras lo cual estuvo arropada por sus compañeros de la Isla del Pirata Morgan, sobre todo por su expareja, Tom Brusse.

Melyssa, hundida en 'Supervivientes 2021'

Melyssa acabó derrumbándose a solas con Antonio Canales, quien acabó llorando con ella. "Me quiero ir", manifestó la concursante, entre lágrimas, a quien su compañero instaba a "ser fuerte. Te necesitamos aquí". "Me encuentro mal, no me gusta", insistía Melyssa, algo con lo que Canales se mostró comprensivo, dado que "no nos imaginábamos que era tan duro". "Mi niña ya está queriendo irse, está desesperada", comentaba Marta López, una vez que Pinto se reunió con el resto de sus compañeros. "Tienes que intentar vivir los días y no entrar en bucle", aconsejó Omar Sánchez, mientras Pinto recibía el cariño de sus compañeros, especialmente de su exnovio.

Los concursantes tuvieron ocasión de revivir el episodio en la palapa, momento en el que la propia Melyssa declaró que "me siento superdébil, no me siento feliz, me puede todo. Llevo dos días tumbada". "Te estás aclimatando, es como pasar una gripe. Ahora estás pasando lo peor", trató de animarla Jorge Javier Vázquez, tras lo cual Pinto reconoció que "estoy intentando no tomar decisiones precipitadas". "Siento que tengo que estar con mi familia", confesó la concursante, quien finalmente cedió ante el apoyo de sus compañeros y del presentador y aseguró que "voy a dar el último empujón, a ver si lo consigo".

"Lo voy a intentar"

Melyssa se derrumba en la palapa de 'Supervivientes 2021'

Ante las poco convencidas palabras de Melyssa, Jorge Javier le recomendó un "juego" para luchar contra sus deseos de abandonar. "Cuando digas 'me quiero ir', di inmediatamente: 'quiero quedarme'", la invitó el presentador, algo que la concursante prometió que "lo voy a intentar", aunque "me levanto y me mareo, me encuentro mal" e incluso desveló que "llevaba ocho días sin ir al baño". Además, el programa emitió un vídeo en el que Marta confesaba sobre Pinto que "yo prefiero que se vaya", dado su malestar.

Por su parte, Lola apostaba por que si Melyssa "le echa ganitas, yo creo que va a ir bien". "Yo veo todo lo contrario", manifestaba López, quien aseguró estar viendo sufrir a su compañera. "Si creo que ella no va a poder, pues la nomino en vez de joder a un compañero", declaraba Marta. Unas palabras que la aludida, al igual que el resto de concursantes, no pareció tomarse como un intento de quitarse "a Melyssa de en medio", dado las atenciones que había tenido con Pinto y el cariño mutuo que sentían.