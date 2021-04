La noche del jueves 15 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su segunda gala, en la que Tom Brusse, Olga Moreno y Marta de Lola se jugaban su permanencia en el reality, después de que Gianmarco Onestini fuera salvado de las primeras nominaciones de la edición el pasado martes 13 de abril. Finalmente, la audiencia decidió que Lola fuera el primer concursante expulsado de la temporada, que se trasladaba a una nueva localización: Playa destierro.

Los tres nominados, antes de conocer la expulsión de Lola en 'Supervivientes 2021'

El primer salvado de la noche fue Tom, quien se mostró muy agradecido con la audiencia, lo que dejó ya a Lola muy tocada, hasta el punto de que rompió a llorar. "Me emociono muy rápido y me hace mucha ilusión quedarme. Creo que valgo para estar aquí el tiempo que haga falta", confesaba la concursante, quien reconoció que "me alegro mucho por Tom". Minutos después, Jorge Javier Vázquez anunció quién era la segunda concursante salvada, Olga, por lo que Lola se convertía oficialmente en la primera expulsada del reality.

La leonesa se rompió entonces por completo, mientras su compañera se mostró muy sorprendida por la decisión de la audiencia. "No pasa nada. Yo asumo lo que tenga que asumir", declaraba Lola, llorando, tras lo cual manifestó que "me voy muy satisfecha, porque he pescado, me he dejado las manos haciendo fuego". "Le he echado ovarios a todo, lo he dado todo en las pruebas y me voy muy contenta", añadía Lola, para después asegurar que "he sido muy feliz aquí". La concursante protagonizó una emotiva despedida en la que no pudo parar de llorar mientras era arropada por todos sus compañeros.

"Le va a pegar a mucha gente en la boca"

"Deciros que he estado muy a gusto, creo que me llevo amistades de aquí", declaró Lola, antes de marcharse, quien pidió a Melyssa Pinto que "lucha por mí, porque tú puedes", dado su deseo de los últimos días de abandonar el programa. Una emoción de la dolida concursante que contagió a su novio Iván, presente en plató. "Considero que no se lo merecía", confesó el defensor, quien tampoco pudo evitar romper a llorar. "Sé lo que ha pasado por estar ahí hoy. Ha sido muy duro para ella y no se merecía ser la primera", añadió Iván, conmovido, para después apostar por que "creo que la gente va a ver quién es Lola. Le va a pegar a mucha gente en la boca y, por eso, me alegro".