El juicio mediático no es la única causa pendiente que tiene Antonio David Flores. El exmarido de Rocío Carrasco decidió interponer una demanda por impago de la pensión del hijo que tienen en común y durante la mañana del 23 de abril acudió al juzgado para declarar. A su salida, vio conveniente pararse a hablar con la prensa y aprovechar para responder a todo lo que se ha dicho en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', cargando contra su protagonista.

Antonio David Flores

Cuando la prensa le preguntaba por cómo se sentía tras el vendaval que ha supuesto la entrevista de Rocío Carrasco, Flores ha respondido tajante: "Es normal que cuando se haga daño a mis hijos no me encuentre bien". Además, durante su comparecencia ante los medios ha reiterado en muchas ocasiones la "tristeza y dolor" que siente ante estos hechos. Es más, ha aprovechado para cargar contra su exmujer: "Que sea la propia madre de mis hijos la que haga daño a mi hija de esa forma tan cruel...", sentenció.

Asimismo, quiso remarcar la "injusticia" que supone el hecho de que Rocío Carrasco "señale de por vida" a Rocío Flores. De la misma forma, ha tratado de desmontar las palabras de Carrasco, asegurando que "no disfruta de ellos, ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos y se lo está perdiendo", comentó antes de remarcar que le provoca mucha "pena", tal y como se contó en 'El programa de Ana Rosa'.

"Creo que ha sido bastante cruel. Mi abogado me dice que no hable, pero tengo impotencia y dolor", volvió a reiterar. Justo después, quiso dar su versión de los hechos, afirmando: "Si no soy yo el que protege a mi hija, complicado. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie". Finalmente, hizo una declaración de intenciones, pidiendo poder demostrar su verdad, asegurando además que tiene "material de sobra para desmontar todo lo que está diciendo", refiriéndose a su argumentario como una "verdad guionizada".

Cierra filas en torno a Rocío Flores

Antes de emprender el camino a la celebración de su cumpleaños, remarcó la idea de que el juicio público le "parece muy bien, además del daño y todo lo que quiera hacer", pero apeló directamente a Rocío Carrasco para que todo eso lo haga con él, dejando "a parte" a sus hijos. Su manera de despedirse fue comentar que prefería no decir nada más cuando se le preguntaba por Olga Moreno para no perjudicarla.