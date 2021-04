Rocío Flores ha vuelto a pronunciarse en 'El programa de Ana Rosa' sobre toda la polémica en la que se ha visto en vuelta tras las declaraciones de su madre en su documental, con toda España pendiente de la vuelta de Rocío Carrasco a los platós. La joven ha querido matizar el discurso que había dado la última vez que estuvo en el matinal, cuando le pidió a su madre que se pusiera en contacto con ella.

Rocío Flores confiesa haberse sentado a hablar con su padre de "cosas que no me gustan"

"Estoy más tranquila, he dicho todo lo que tenía que decir y me he aliviado", aseguró la hija de Antonio David Flores. Precisamente, la joven ha aclarado que también le ha exigido explicaciones a su padre, algo que se le olvidó comentar debido a los nervios. "Cuando salgo de aquí el otro día estaba bastante nerviosa y pensé que se me había olvidado decir lo más importante... Lo mismo que dije el otro día, lo he hecho con mi padre, me he sentado con él cuando era necesario", asegura la colaboradora.

A la pregunta de los presentadores sobre de qué trataban en esas conversaciones, la joven ha contestado muy clara: "Cosas que veo que no me gustan, me he sentado con él y he hablado de las cosas que no me parecen bien". "Para mí era importante comentar esto, porque la gente iba a decir: '¿Cómo Rocío dice esto, pero Rocío a su padre no le dice nada?'. Quise dejarlo claro porque es la verdad", concluyó la hija de Rocío Carrasco.

Siguen sin contacto

Joaquín Prat no dudó en plantearle a Rocío Flores si su madre podría negar las llamadas que ella decía haber hecho, a lo que contestó de forma rotunda: "Pues que ella diga lo que quiera". "¿Has tenido algún contacto con ella?", le preguntó seguidamente Ana Rosa Quintana . La colaboradora contestó un solemne "no", zanjando el tema. Todos esperan que Rocío Carrasco se pronuncie sobre las llamadas de su hija en su entrevista con Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera.