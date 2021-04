Cada una de las declaraciones que Rocío Carrasco arroja en cada capítulo de su docuserie abre un debate sin precedentes en el mundo del corazón. Un día después de que la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' tomase asiento en plató para explicarse en directo, Kiko Hernández ha tirado de hemeroteca para recordar cómo fue la entrevista que Antonio David Flores concedió tras la agresión de Rocío Flores a su madre.

El cara a cara en cuestión data de septiembre de 2019, fecha anterior a la entrada de Antonio David en 'Gran Hermano VIP', con un titular que daba a entender el duro contenido que podría haber dentro de la publicación: "Mi hija se enfrentó a su madre por defenderme", leyó Kiko Hernández. Como era de esperar, las reacciones comenzaron a aflorar solo con estas palabras y fue Carlota Corredera quien sugirió que le estaba justificando.

No obstante, Hernández pedía calma en plató, porque lo que estaba por venir era todavía más fuerte: "No lo sé, si los quiere, yo los quiero de forma diferente. Igual es que no tiene instinto maternal. Hay madres que paren a sus hijos y los tiran a un contenedor", aseguraba Antonio David Flores en la revista Lecturas. Los sonidos de incomprensión se colaban constantemente, con la reflexión de Laura Fa destacando: "¡Cómo no nos dimos cuenta!", sentenció.

Al mismo tiempo, Carlota Corredera mostró su total acuerdo con la colaboradora, remarcando que es raro que nadie hubiese tenido "un cortocircuito". Justo después Kiko Hernández prosiguió con la lectura de algunas de sus declaraciones, entrando en el terreno del estado de salud de David Flores Carrasco: "No ha querido asumir la enfermedad de su hijo, eso va en función de la madurez", afirmó Flores, para continuar diciendo: "Tenía terror de que pasara algo cada vez que dejaba al niño quince días en casa de Rocío"

Rocío Carrasco quiso proteger a su hija

Tal y como contó en 'Rocío, contar la verdad en directo', Carrasco llamó a la cúpula de La fábrica de la tele para pedir que las informaciones relativas a la agresión no fuesen tratadas en 'Sálvame' y se cuidase la figura de su hija. Sin embargo, Kiko Hernández quiso poner en valor su opinión, contando que, mientras la madre buscaba no hacer daño a su hija, "Antonio David" estaba cobrando por la exclusiva de la que se estaba hablando en el programa.