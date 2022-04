Marta Riesco está pasando por uno de los peores momentos de su vida. La reportera de 'El programa de Ana Rosa' anunció en 'Ya son las ocho' el pasado 8 de abril que cortaba su relación con Antonio David Flores después de que este decidiera no acudir a su fiesta de cumpleaños. Parece que no hay posibilidad de que la pareja vuelva a unirse, y es que él sigue sin responder a sus llamadas ni a sus mensajes.

Marta Riesco

La periodista anunció en sus redes sociales que necesitaba alejarse de los focos después de todo lo que estaba viviendo y esto se va a extender también a su puesto de trabajo. Pepe del Real, íntimo amigo de la reportera, así lo explicaba en la mañana del 14 de abril en el avance del "Club social" de 'El programa de Ana Rosa': "Marta se ha cogido unos días de descanso para recuperarse".

Este mal momento para Riesco se ve potenciado por el hecho de que el que fuera su pareja no responda a sus llamadas ni a sus mensajes. Durante el programa del 13 de abril de 'Ya es mediodía', explicaban que la reportera sigue sin tener noticias de Flores. Es más, según apuntan, llevaría sin hablar con él desde el miércoles 6 de abril, el mismo día que tuvo que marcharse con urgencia a Málaga para quedarse con sus hijos y cuando la periodista comenzó a sospechar que le daría plantón en su cumpleaños.

Antonio David Flores reaparece

Marta Riesco sigue siendo un personaje de actualidad, aunque lleve unos días desaparecida. Precisamente a quien sí que han visto los reporteros ha sido a Antonio David Flores, aunque este no ha querido realizar ninguna declaración. No obstante, Rocío Flores ha asegurado en varias ocasiones que su padre no lo está pasando bien en este momento y ha dejado claro que, cuando habló con él sobre Marta Riesco al enterarse de la relación que mantenían, le aseguró que estaba enamorado de su por entonces novia.