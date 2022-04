Marta Riesco ya ha traspasado la línea de personaje y prueba de ello es cómo 'El programa de Ana Rosa' ha dedicado parte de su programa a su felicitación de cumpleaños. Antes de comenzar el "Club social", Joaquín Prat ya adelantaba que era el día de la colaboradora: "A mí en la vida me han hecho un cebo en este programa porque es mi cumpleaños [...]. Os estáis pasando un poquito", criticaba el presentador.

El ramo de rosas que Antonio David Flores le ha regalado a Marta Riesco

Pero ahí no quedaba la cosa, y es que le añadía ironía al enorme ramo de rosas rojas que había recibido: "¿Quién le habrá mandado ese ramo de rosas rojas? Impresionante ramo de rosas rojas que ocupa todo el puesto de trabajo de Marta Riesco. Ella no puede trabajar porque están las rosas. De hecho, muchos han tenido que salirse de la redacción porque las rosas rojas lo ocupan todo".

La respuesta a quién pertenecía el ramo no se hizo esperar. Durante la conexión con la reportera, esta se negó a enseñar el regalo, pero sus compañeros de redacción habían grabado imágenes de él, por lo que el programa las mostró. En la nota se podía leer "¡muchas felicidades! Te amo", firmada con las iniciales A. D., por lo que no dejaba lugar a dudas de que Antonio David Flores le había mandado el ramo de rosas rojas a Mediaset a modo de felicitación por su cumpleaños. En este punto, Riesco aprovechaba para lanzar una pulla a 'Socialité', que en ocasiones ha especulado con que es la propia Marta Riesco la que se autoenvía ramos de rosas: "Que quede claro que no me las he autoenviado [...], entonces para mí es importante aclarar que estas no me las he enviado yo".

La edad real de Marta Riesco

Durante muchas semanas se ha especulado con cuál es la edad real de Marta Riesco, pues la voz de "No tengas miedo" no ha sido nunca del todo clara con sus años. A Sonsoles Ónega le confesó hace unos meses tener 32 cuando en una foto de 2020 se la veía sosteniendo una tarta con un 33 encima. Finalmente, la propia redactora ha locutado el vídeo que servía de cebo para conocer su edad real. Esta gran incógnita quedaba despejada en el momento en el que aparecía desde redacción con unos globos gigantes con forma de 35.