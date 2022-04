Marta Riesco lanza "No tengas miedo (Remix)": La nueva versión de su primer single

La popular reportera de 'El programa de Ana Rosa', Marta Riesco, ha lanzado al mercado la versión remix de "No tengas miedo", la canción con la que debutó en la música en 2010 y que publicó de manera oficial en marzo de 2022. La periodista ha regrabado la canción para ofrecer una nueva producción con la que se siente más representada.

Marta Riesco en la portada de "No tengas miedo (Remix)"

El tema, que cuenta con un sonido completamente diferente al de su versión original, mezcla una base muy rítmica que recuerda a la década del 2000 con una voz muy distinta a la de la versión original. Una versión actualizada que comenzará a promocionar en diferentes programas de Mediaset España para intentar convertirlo en un éxito y mejorar así el número de reproducciones en Spotify, que actualmente está en 4.742 oyentes.

Por su parte, la colaboradora de 'Ya son las ocho' definió esta nueva melodía en una entrevista para FormulaTV como una mezcla de música house, electrónica y pop: "Es un sonido muy diferente, pero que tiene la esencia de lo que le ha gustado a la gente de "No tengas miedo", esos cambios de ritmo, y yo creo que si ha gustado la canción es por el mensaje, que tiene mucho significado hacia mí", decía la pareja de Antonio David Flores.

Así será el videoclip

En su entrevista con FormulaTV, Riesco no dio muchos detalles del videoclip de "No tengas miedo (Remix)" que grabará próximamente, pero afirmó que iba a ser "fuerte en estilismo, escenario y mensaje". "No va a decepcionar", aseguró. Por otro lado, confirmó en el programa vespertino de Sonsoles Ónega que algunas personas se pusieron en contacto con ella para posibles futuros bolos, hecho que pareció ilusionar a la colaboradora.