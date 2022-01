El noviazgo de Antonio David Flores y Marta Riesco ha caído como una bomba en Telecinco. Desde que se conoció la noticia, los programas han virado sus contenidos a comentar la relación y cómo todas las implicadas, a excepción del excolaborador, habían dado la cara. Las críticas hacia este por dejar que su hija, su novia y su exmujer cargaran con todo no hicieron más que sucederse, pero, finalmente, 'Viva la vida' ha conseguido entrevistarlo.

"No estoy desaparecido ni mucho menos. Estoy en mi casa con mis hijos, que están malos y llevamos ahí una semana", explicaba el ex guardia civil. Además, aseguraba que no pensaba hacer ninguna exclusiva en una revista para presentar su relación con la reportera de 'El programa de Ana Rosa': "Ya dije hace meses que no iba a hablar de mi vida, las personas también tienen derecho a cambiar. Me gustaría que se me respetara en ese sentido y que no se me tenga por qué cuestionar u obligar a dar la cara".

Antonio David Flores habla para 'Viva la vida'

"No voy a participar en la difamación, las calumnias, las injurias y el intentar ahora que el siguiente paso sea enfrentarme a mi familia. Me parece superinjusto todo esto", añadía durante su intervención. "Llevo tres meses separado y creo que también tengo derecho a rehacer mi vida, estar bien y ser feliz, que ha sido un año muy difícil". Tras estas palabras, la voz de Antonio David Flores comenzaba a quebrarse. "Quiero que se respete a las mujeres que me rodean, que son todas fantásticas y estoy superorgulloso de todas".

La expareja de Olga Moreno lanzaba un claro mensaje a los medios, pidiendo que le "dispararan" a él y dejasen al resto de personas del clan fuera. "La relación con Olga está bien porque llevamos mucho tiempo intentando mantener una relación cordial y lo habéis visto. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Somos una familia y vamos a seguir siéndolo", respondía a la pregunta de la reportera de 'Viva la vida' sobre cómo se encuentra con la ganadora de 'Supervivientes 2021'.

Olga Moreno rompe a llorar

Olga Moreno se ha visto de manera indirecta afectada por la confirmación de la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco. El equipo de 'Viva la vida', que la ha seguido durante unos días que ha pasado en Sevilla, ha podido hablar con ella fuera de cámaras. Según la reportera, cuando le preguntó cómo se encontraba, esta rompió a llorar y lo único que le dijo fue que "de verdad, David es un buen padre".