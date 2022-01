El pasado 13 de enero se vivió uno de los momentos de mayor tensión en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Tras la portada de una revista que confirmaba la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, sumado al comunicado de este, la reportera confirmaba en directo y ante la atónita mirada de Rocío Flores que estaba enamorada de la expareja de Rocío Carrasco, con quien había comenzado a salir. La propia Olga Moreno intervenía por teléfono para apoyar a Rocío Flores y asegurar que ninguna de las dos conocía la noticia.

Antonio Rossi, Antonio David Flores y Paloma García-Pelayo

Un día después, los colaboradores del magazine matinal han cerrado filas en torno a su compañera y criticado la actitud de Antonio David Flores, a quien han tachado de cobarde. "¿Dónde está él? Escondido después de haber enviado un comunicado, lavándose las manos y dejando que el resto dé la cara cuando tendría que ser él el que tendría que estar enfrentándose a los medios", criticaba con dureza Antonio Rossi. "Es la actitud más cobarde que existe".

"Su hija y su mujer volvieron a dar la cara por él", sentenciaba Sandra Aladro. "Me vino a la mente ese Antonio David bajando a las puertas de su casa en directo en este programa para confirmar su separación y diciendo 'han conseguido destruir una familia'". Con ello, la colaboradora ponía el foco en cómo en ese momento sí salió a dar la cara, mientras que ahora ha preferido mantenerse en la sombra y que fueran su hija, su exmujer y su novia quienes hablaran.

Recordando las palabras de Rocío Carrasco

"Voy a intentar no hablar de Rocío Flores porque creo que tiene que vivir su vida", analizaba Cristina Tárrega. "El que no la mantiene al margen es el padre, que no da la cara", respondía Rossi. "Eso no se le puede robar a nadie con esa edad", zanjaba la colaboradora. "Cómo me suenan esas palabras en boca de Rocío Carrasco", comentaba Paloma García-Pelayo, haciendo alusión a las declaraciones de esta en su docuserie, donde afirmaba que el ex guardia civil siempre había utilizado a sus hijos. "Mira esto, ¿a quién siguen?", señalaba el periodista en unas imágenes de su compañera perseguida por la prensa. "¿Dónde está él? ¿Quién se está comiendo todo? Tenemos las imágenes de ella, a Olga entrando por teléfono...".