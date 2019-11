Antonio David, foco de críticas en 'GH VIP 7' tras nominar a Noemí Salazar: "Has nominado a quien te salvó"

La noche del domingo 17 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala en la que se mostraron imágenes de los últimos días de los siete concursantes que quedan en la casa de Guadalix de la Sierra. Entre ellas, los pésimos días que Antonio David Flores habría pasado tras su nominación y las críticas que había recibido por otorgar dos puntos a Noemí Salazar, quien lo había salvado en dos ocasiones de subir a la palestra.

Antonio David se disculpa con Noemí Salazar en 'GH VIP 7

"No contaba con tu nominación, contaba con que ibas a muerte a por Mila", reconoció Flores ante Hugo Castejón, a quien confesó que había dado "dos puntos a Noemí". "Has nominado a quien te salvó", le recordó Castejón, haciendo referencia a las dos ocasiones en las que Flores se libró de las nominaciones gracias a Salazar. Un supuesto error por parte del concursante, que no dudó en acudir a la efectada para pedirle disculpas. "Créeme, de verdad, te pido perdón", declaró Antonio David, antes de señalar que se había equivocado al dar un punto a Adara Molinero y dos a Salazar. "No estaba. Estaba congelado. Para reparar el daño la única manera es que me echen ya de aquí. Ya no puedo más", admitió Flores ante su compañera, quien acabó consolándolo cuando rompió a llorar por el error que había cometido.

Noemí no tardó en compartir la conversación con sus compañeras del reality, momento en el que afirmó que creía a Antonio David. "Está destrozado", lamentó Salazar. "Siempre se equivoca y llevamos ya diez semanas", criticó Alba Carrillo. "No me creo que esas lágrimas sean de mentira", defendió por su parte Noemí, tras lo cual Carrillo declaró que "os venda la moto a vosotras". "Yo no me creo esas lágrimas de cocodrilo", añadió la colaboradora, antes de señalar que Flores era un tío que llevaba "veinte años de juicio". "Tonto no es", soltó Carrillo, antes de criticar que estuviera con "esos rollos" todas las semanas. "De verdad te digo que espero que se vaya él. Al menos a Hugo le ves venir", opinó la concursante, quien calificó a Antonio David de "mentiroso".

En tierra de nadie

A este episodio se unía el hecho de que Antonio David reconocía estar cada vez más alejado de sus compañeros en los últimos días previos a la gala. "Me siento un poco forzado por estar ahí", admitió el concursante, hablando con Mila Ximénez del grupo de Noemí, Estela y Alba. "Me quedo como último chico, como un lobo solitario", trató de bromear Flores en la conversación, antes de acabar sincerándose en el confesionario al respecto. "Eso de estar un poco apartado no lo llevo del todo bien", confesó el concursante, quien declaró sentirse "un poco en tierra de nadie". "Tampoco es que me hagan el vacío, pero hay momentos en los que me encuentro fuera de lugar", observó Flores, antes de señalar que era una situación "complicada".