La aplaudida actuación de una presentadora que expulsa a un invitado por negar las torturas de Pinochet

La situación en Chile no hace más que tensar. Una revuelta estudiantil convocada el pasado 18 de octubre para protestar por el aumento del precio del billete de metro ha derivado en toda una oleada de protestas en el país, que han sido reprimidas con extrema dureza por los Carabineros, acusados de estar cometiendo verdaderas tropelías contra los derechos humanos. La situación ha sido comparada con lo vivido durante la dictadura que atravesó el país entre 1973 y 1990, cuando un grupo de militares comandados por Augusto Pinochet sacaban del poder al presidente Salvador Allende.

Sobre el presente se encontraban discutiendo en un programa matinal del país, '', presentado por. El espacio tenía como invitado a, antiguo diputado y conocido en los medios de comunicación por sus columnas en el diario El Mercurio defendiendo a Augusto Pinochet. En la tertulia, el también abogado, sino que, para él, "lo importante es reconstruir el país, porque la delincuencia lo está devastando".

Conductora de televisión chilena cruza a un abogado que reivindica la dictadura. Esto expresa un cambio de época, sin dudas. pic.twitter.com/3Gsf8DA7xL — Augusto Taglioni (@TaglioniAugusto) December 1, 2019

Tras estas palabras, se organizó un debate comparando presente y pasado y fue por lo que la conductora del programa terminó por protagonizar un fuerte encontronazo con él, debido a su incapacidad de reconocer que, durante el régimen de Pinochet, se cometieron violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. "No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile", interrumpía Tonka Tomicic ante el discurso de Pérez de Arce.

El tertuliano se defendió argumentado que lo que él estaba exponiendo era "la verdad histórica", mientras que otro de los invitados intentaba hacerle entrar en razón: "Mi padre fue torturado sistemáticamente en dictadura y me vienes a decir que no hubo violaciones", apostilló, mientras que Pérez de Arce apuntaba que "no fue sistemática".

Demanda interpuesta

Ante la incapacidad del abogado de ceder, la presentadora terminó por pedirle que abandonara el plató. "Lo siento, no me parece bien lo que usted está haciendo", expresaba, a la par que le pedía que se fuera del programa. Al tertuliano no le sentó nada bien, ya que ha calificado el suceso de "censura" y, de hecho, ha presentado una denuncia contra 'Bienvenidos' ante el Consejo Nacional de Televisión. También ha interpuesto una demanda civil contra Tonka Tomicic, todo ello apoyado por el partido de ultra derecha Fuerza Nacional.

Según ha podido saber el diario Publimetro, el abogado argumenta que fue expulsado solo por "sostener una opinión política distinta de la expresada por la mayoría de los panelistas del programa de televisión denunciado. Situación que es legal, constitucional. Y éticamente inaceptable en un estado de derecho". Por ello, van a pedir además que el programa suspenda sus emisiones, para así poder "reparar" el honor de Pérez de Arce.

Informes que lo atestiguan

No obstante, lo que el exdiputado no puede negar es que en el país no se hayan cometido ni se estén cometiendo violaciones de los Derechos Humanos. Recientemente, el libro "Así se torturó en Chile (1973-1990) (La Copa Rota)" sacaba a la luz 46 años después del golpe de Allende como la dictadura utilizó técnicas de tortura sexual inimaginables en sus cárceles. Ahora, una investigación del Human Rights Watch ha concluido que las fuerzas de seguridad del país cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" durante estas últimas cinco semanas de protestas.

Por eso, mientras, el vídeo del momento en el que Tonka Tomicic expulsa al tertuliano acumula miles de reacciones, la mayoría, aplaudiendo la actuación. También los hay que han aprovechado para comparar lo que pasó en 'Bienvenidos' y lo que habría pasado en nuestro país, ya que muchos consideran que aquí se le habría dado coba en lugar de expulsarlo.