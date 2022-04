El pasado jueves 21 de abril, los concursantes de 'Supervivientes 2022' comenzaron su aventura en Honduras, dando comienzo al reality más esperado de Mediaset. Además de los míticos saltos en helicóptero y la dura convivencia que ha propinado los primeros roces, la noche del 24 de abril, Ion Aramendi hizo su debut en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Tras haber pasado por TVE y por EITB2, Aramendi volvió a Telecinco por la puerta grande. Con su espectacular entrada a plató acompañada de un emotivo discurso y su destreza para conducir el programa, este nuevo fichaje ha agradado a gran parte de los seguidores que no han dudado en felicitarlo por redes.

Además de los cientos de comentarios donde los usuarios alababan su debut y sus virtudes, han destacado aquellos que han comparado al presentador con Jordi González y Jorge Javier Vázquez. Muchos de los internautas han realizado encuestas y han justificado su deseo de que el vasco sustituya a Vázquez en todos los programas de la cadena.

Vale que igual no soy 100% objetiva pero a mí @ionaramendi me está encantando en su estreno en @SV2022_ "Conexión Honduras". Aquí han ganado una seguidora. Tenía que decirlo ????????????????????????????

A lo mejor me estoy adelantando mucho pero ya se rumoreó que este año casi se queda Jorge Javier fuera del programa y no me extrañaría que si Ion Aramendi lo hace especialmente bien, pueda ser el relevo de Jorge Javier para otros años presentando los jueves. #ConexionHonduras1