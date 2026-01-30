Apple TV sorprende con la fecha de regreso de 'Sugar', su neo-noir con Colin Farrell

Serie relacionada
Apple ha fijado otra fecha ineludible en su calendario. Tras dar el pistoletazo de salida al 2026 con títulos como 'Teherán', 'Hijack', 'Las gotas de Dios' o 'Terapia sin filtro', la plataforma de streaming ha dado una nueva muestra de su capacidad de previsión al anunciar otro lanzamiento destinado a la época estival.
Escasos días después de haber confirmado que la cuarta temporada de 'Ted Lasso' llegará en verano, Apple TV ha anunciado que esa estación arrancará con otro esperado regreso, el de 'Sugar', su desconcertante neo-noir protagonizado por Colin Farrell. Los nuevos episodios empezarán a emitirse a partir del 19 de junio, por lo que esta segunda tanda de ocho episodios, que terminará el 7 de agosto, se desplegará dos años después del desenlace de su predecesora, que se produjo en mayo de 2024.
La comunicación de la fecha de lanzamiento puede resultar sorprendente por la escasa información que se había compartido hasta el momento acerca del nuevo bloque, más allá de algún que otro fichaje. El hilo conductor entre ambas temporadas será el personaje titular, interpretado por Farrell, que ha vuelto a meterse en la piel del cinéfilo detective privado afincando en Los Ángeles para resolver otro enrevesado caso.
Nuevo plantel
Alrededor de Farrell orbitará un elenco renovado casi por completo, al que se han incorporado Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee, Laura Donnelly, Sasha Calle y el invitado especial Shea Whigham. Por su parte, el showrunner Sam Catlin ('Breaking Bad') ha tomado las riendas de la dirección de este peculiar proyecto que promete volver a sorprendernos tras una entrega inicial que contó con giros realmente impactantes.