Apple TV suspende el estreno de 'Furtivo' por presunto plagio a pocos días de su estreno

Apple TV+ ha retirado de forma repentina 'Furtivo' ('Traqués'), su nueva serie francesa de suspense, a pocos días de su lanzamiento global. El estreno, previsto para el 3 de diciembre de 2025, ha sido cancelado después de que surgieran acusaciones de plagio que apuntan directamente a su creador y director, Cédric Anger. La plataforma no solo ha eliminado la producción de su calendario, sino que también ha borrado cualquier rastro de ella, desde su tráiler, a sus imágenes promocionales y materiales de prensa.

El primero en denunciar en los medios el posible plagio fue el periodista francés Clément Garin, quien señaló que la trama de 'Furtivo' presentaba claras similitudes con "Shoot", novela de Douglas Fairbairn publicada en 1973 que ya fue adaptada a la gran pantalla en 1976. Según Garin, la serie sería, en la práctica, una adaptación directa y no acreditada de la obra literaria, algo que habría obligado a Apple y a Gaumont, productora del proyecto, a reaccionar de manera inmediata.

Póster promocional de 'Furtivo' de Apple TV

Poco después, Gaumont confirmó la suspensión en un comunicado enviado a los medios: "La emisión de nuestra serie 'Furtivo' ha sido temporalmente pospuesta. Estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva para aclarar cualquier cuestión relacionada con nuestra producción. Nos tomamos muy en serio los asuntos de propiedad intelectual". La compañía evitó, no obstante, pronunciarse sobre la veracidad de las acusaciones.

Con un reparto encabezado por Benoît Magimel y Mélanie Laurent, 'Furtivo' seguía a Franck y a su grupo de amigos aficionados a las cacerías cuya rutina se quiebra tras cruzarse con otro grupo de cazadores que comienza a dispararles sin razón aparente. Cuando uno de ellos resulta herido, el grupo responde y mata a uno de los atacantes, desencadenando una espiral de paranoia, secretos y presuntas represalias.

Por ahora, el futuro de 'Furtivo' es incierto. Ni Apple ni Gaumont han confirmado si la serie volverá a ver la luz una vez concluida la investigación o si terminará desapareciendo por completo. Hasta entonces, se suma a la lista de series "congeladas" de la plataforma del gigante tecnológico de Cupertino junto a 'The Savant', el thriller protagonizado por Jessica Chastain cuyo estreno se paralizó también a pocos días de su estreno, aunque por razones muy diferentes.

La historia se repite

El caso recuerda a la polémica que rodeó a 'Timeless', la serie estadounidense de NBC acusada de plagiar la española 'El Ministerio del Tiempo'. En 2016, RTVE y Javier Olivares, su co-creador, denunciaron que la ficción norteamericana reproducía elementos esenciales de la producción española, desde la premisa de una patrulla que viaja por el tiempo para preservar la historia hasta la dinámica entre sus protagonistas. Aunque el litigio no llegó a juicio, en 2017 ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial.