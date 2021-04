Apple TV+ da la sorpresa y anuncia su primera serie original española: 'Now and Then'. Su apuesta será un nuevo thriller que estará coproducido junto a Bambú Producciones, compañía responsable de alguno de los éxitos más importantes de la pequeña pantalla de nuestro país y con experiencia previa con algunas plataformas de streaming, como Netflix con 'Las chicas del cable'.

Jean Reno en el rodaje de 'Un asunto privado', ficción de Bambú Producciones y Amazon Prime Video

Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira, el mismo equipo que otras producciones como 'Velvet', 'Gran Hotel' o 'Las chicas del cable', han creado un thriller ambientado en Miami sobre la historia de un grupo de amigos que, tras una fin de semana de fiesta, sufren la pérdida mortal de uno de sus integrantes. Veinte años más tarde, se reencontrarán cuando sus mundos, aparentemente perfectos, se verán amenazados. De esta forma, se realizará una reflexión sobre cómo son las vivencias desde una perspectiva adolescente y el posterior enfrentamiento con la realidad de la vida adulta.

Además, contará con Gideon Raff ('El espía', 'Homeland') como productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios. Aunque se desconoce quién formará parte del proyecto, el elenco será íntegramente hispano y será grabada en español e inglés. Sin lugar a dudas, será uno de los grandes proyectos del futuro más cercano de la productora española.

Bambú Producciones y su salto internacional

Tras su éxito a nivel nacional, Bambú Producciones se situó en el punto de mira internacional con la creación de 'Las chicas del cable', primera serie original de Netflix España. No obstante, han abierto barreras y en la actualidad se encuentran finalizando 'Jaguar', su nueva ficción para Netflix; 'Un asunto privado', su primera producción para Amazon Prime Video y 'Nacho Vidal, una industria XXXL', el biopic sobre el actor porno para Starz Play.