Tony Spina, nuevo concursante de 'La casa fuerte 2'

La noche del domingo 22 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su octava gala de la edición en Telecinco, en la que tanto Sonia Monroy como su marido JD se jugaban su permanencia en el concurso tras su nominación en la gala del jueves 19. Antes de conocer la decisión de la audiencia, el reality presentó al nuevo concursante que formaría pareja con aquel que permaneciera en la casa, después de que Marta Peñate ingresara la semana pasada: Tony Spina.

Tony Spina, antes de ingresar en 'La casa fuerte 2'

El italiano regresa así a un nuevo reality, dos años después de que formara parte de los concursantes de la sexta edición de 'Gran Hermano VIP', que concluyó con la victoria de Miriam Saavedra, después de participar en otros programas como 'Doble tentación' o 'Supervivientes'. Su entrada se produce, además, apenas unos días después de que Mayka Rivera, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', confirmase su relación con él, después de ella y Pablo Moya pusieran fin a su relación tras el reality y de que la murciana se llevara una decepción con Óscar Ruiz, tentador con el que mantuvo una estrecha relación en el programa.

Dicha relación lo situaría muy cerca de Marta Peñate, excompañera de Rivera en el reality, quien además lo mencionó en 'La casa fuerte' al acusar a Samira Jalil de acercarse a participantes de realities como el propio Spina por interés. De hecho, la propia Jalil mencionó al italiano en su visita a 'Mujeres y hombres y viceversa', donde aseguró que estaba con Spina cuando "se publicó que Makoke y él estaban juntos". Unas palabras que podrían traer un nuevo frente en la casa para la argentina, quien ha protagonizado conflictos con Cristini Couto y Peñate, Sandra Pica y Tom Brusse, después de que lanzara en televisión que se había "enrollado" con el marroquí mientras estaba con la barcelonesa tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.

"Ya tengo personas que me caen mal"

Antes de reunirse con sus nuevos compañeros, Spina tuvo ocasión de visitar el plató del reality, donde reconoció que "ya tengo personas que me caen mal", a raíz de convivencias previas, como era el caso de Asraf Beno, con quien ya tuvo roces durante su paso por 'GH VIP 6'; o Rebeca Pous, a quien definió como una "falsa". "He visto un par más, pero no quiero tener prejuicios", declaró el italiano, quien añadió que "con Samira tengo un tema pendiente que quiero hablar con ella". "A Isa la conozco y me cae bien. A Marta la conozco desde hace poco y me cae bien", manifestó el entonces futuro concursante, tras lo cual criticó a Tom y Sandra, de quienes aseguró que "me caen mal porque predican una cosa y hacen otra". "Cuando estoy con alguien soy muy respetuoso, así que voy con otra intención", reconoció Spina, tras confesar que "entro con novia" y descartar la posibilidad de que surgiera algo con alguna de las concursantes.