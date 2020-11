La bronca de Jorge Javier a Violeta Mangriñán en 'La casa fuerte 2': "Aquí no se habla, es muy sencillo"

El jueves 19 de noviembre, Telecinco emitió la séptima gala de 'La casa fuerte', en la que se mostraron imágenes de la convivencia entre los concursantes, además de que se celebraron nuevas nominaciones, que concluyeron con Sonia Monroy y su marido JD en la palestra, para disgusto de la primera. En medio de la gala, no obstante, se produjo un breve rifirrafe entre Jorge Javier Vázquez y Violeta Mangriñán, en el que el presentador dio un severo toque de atención a la colaboradora que no pareció sentarle nada bien.

Violeta, visiblemente afectada tras la bronca de Jorge Javier en 'La casa fuerte 2'

Los a veces acalorados debates en los realities suelen dar rienda suelta a que a los colaboradores les cueste en ocasiones guardar silencio, algo que pareció ocurrir con Mangriñán durante la gala y que acabó provocando el enfado de Vázquez. El choque se produjo durante una conexión con los concursantes de 'La casa fuerte', entre los que había surgido una disputa protagonizada por Antonio Pavón y Cristini Couto, después de que el primero pusiera en duda el testimonio de su compañera sobre su infancia como mujer trans, lo que provocó que ambos cruzaran algunos insultos. Un tenso momento que pareció reflejarse en plató y que acabó propiciando que Jorge Javier lanzara unas duras palabras contra Violeta.

"Oye, escucha una cosa, a la próxima, Violeta...", lanzó el presentador, chasqueando los dedos hacia la colaboradora, indicando la posibilidad de que Violeta podría verse obligada a abandonar el plató si volvía a hablar durante la conexión, dado que su voz incluso llegó a colarse por debajo de la del catalán. "Ya me ha pasado en otros realities", recordó el presentador, molesto, ante lo que Violeta protestó con un convencido "no". "Cuando yo estoy aquí hablando con ellos, aquí todo el mundo callado como en misa", instó Vázquez, antes de señalar que "aquí no se habla. Es muy sencillo".

"Al final, te traemos y no hablas"

El toque de Jorge Javier fue lo bastante contundente como para que la colaboradora no se animara a participar de nuevo en los debates que surgieron durante la gala. Un silencio que no pasó desapercibido al presentador quien, tiempo más tarde, no dudó en dirigirse hacia ella en un tono más jocoso. "A ver si Violeta en algún momento habla en plató, porque, al final, te traemos y no hablas", protestó, bromista, el catalán, momento en el que las cámaras del plató enfocaron por primera vez en mucho tiempo a Mangriñán, quien mostró una triste sonrisa. Además, los ojos de la colaboradora estaban rodeados de manchas de rímel, lo que podría indicar que Violeta no se habría tomado nada bien la llamada de atención de Vázquez, hasta el punto de que habría roto a llorar en plató, lejos de las cámaras.