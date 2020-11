Sonia Monroy amenaza con abandonar 'La casa fuerte' tras su nominación con JD: "Ahorraos el televoto"

El jueves 19 de noviembre, Telecinco emitió la séptima gala de 'La casa fuerte', en la que los concursantes vivieron ciertos enfrentamientos a raíz del conflicto entre Samira Jalil y Marta Peñate, que acabó salpicando a algunos de sus compañeros. Además, los acampados tuvieron que enfrentarse a una nueva nominación, que acabó con Sonia Monroy y JD en la palestra, con su futuro en el reality en manos de la audiencia, lo que provocó el enfado de la primera, quien apostó por abandonar el reality con su pareja.

Jorge Javier habla con Sonia Monroy y JD tras su nominación en 'La casa fuerte 2'

La gala arrancó con el enfrentamiento entre las parejas formadas por Marta Peñate y Albert Álvarez, y Samira Jalil y Antonio Pavón por ocupar una de las habitaciones como residentes y ser inmunes a las nominaciones. Un duelo en manos de la audiencia que acabó con la victoria de Pavón y Samira, para decepción de los dos primeros, que permanecían como acampados y, en consecuencia, podían ser nominados por sus compañeros junto a las parejas formadas por Sandra Pica y Tom Brusse, y Monroy y JD.

A la hora de las nominaciones, las siete parejas de concursantes lanzaron sus puntos en una ronda que concluyó con un empate a tres entre Monroy y JD, y Álvarez y Peñate, mientras que sus compañeros Pica y Brusse solo recibieron un voto. Un empate que tuvieron que romper Cristini Couto y Rebeca Pous, dado que habían ganado la suite y cien euros en una prueba, frente al resto de los residentes, y que acabó situando a Sonia y su marido como nominados, para disgusto especialmente de la primera. "Albert es intocable para nosotras, lo siento muchísimo", declaró Couto, al anunciar la nominación de JD y Monroy, quien no dudó en cargar duramente contra ella. "No lo sientes, eres una falsa. Si lo sintieras, no lo harías", lanzó la concursante, enfadada, antes de romper a llorar.

"Nunca nos dijisteis esto"

"Ahorraos el televoto, porque JD y yo abandonamos el concurso juntos. Pagamos lo que haya que pagar y ya está", anunció entonces Sonia, dolida y dispuesta a abandonar el concurso en ese mismo instante. "Nos vamos, porque nosotros vinimos aquí a estar ocho semanas, a estar juntos. Esto nos ha venido de sopetón, no contábamos con ello", alegó la concursante, quien señaló que "es un dolor horrible, me da igual ganar o perder, es que es contra mi marido. ¿Qué clase de televoto es ese?". "Nunca nos dijisteis esto, porque si no, no habríamos venido", protestó Monroy, dado que la primera edición del reality no había contado con ninguna expulsión, algo que se acabó cambiando en la segunda edición, para sorpresa de sus participantes. "Me gustaría que pensaseis vuestra decisión con tranquilidad", manifestó Jorge Javier Vázquez, mientras la concursante continuaba con su protesta y su amenaza de abandonar el programa.