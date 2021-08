Aramís Fuster, la máxima autoridad en ocultismo, ha intervenido en 'Sálvame' este viernes 13 de agosto para dejar un mensaje a los colaboradores del programa de Mediaset. Después de estar varios meses alejada de la pequeña pantalla, la vidente ha confesado que tiene un "libro negro" en el que están muchos rostros conocidos del formato.

Paz Padilla se convierte en la niña del exorcista en 'Sálvame'

"Kiko Matamoros es impotente. Tiene mucho de impotencia y ahí está hasta que no me pida disculpas", empezaba contando Fuster. Los tertulianos apuntaban que los malos deseos de la bruja podrían ser verdad, porque el colaborador ha sido operado de varios tumores en la vejiga. Además, la vidente libraba a Chelo García-Cortés de sus maldiciones, asegurando que si no tuviese pareja "no se escapaba".

Sin embargo, la periodista contaba que tiene "un estilo muy determinado" para las mujeres y que Aramís Fuster no entra dentro de sus gustos. Por otra parte, advertía a los tertulianos del programa: "Están en mi libro negro todos los que han ido maltratándome a través de los tiempos. Han ido recibiendo desgracias, porque yo perdono pero no olvido", apuntaba.

Paz Padilla se convierte en la niña del exorcista

Además, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no dejaba títere con cabeza y se dirigía a Paz Padilla. "Fíjate todo lo que le ha pasado", mientras que la presentadora se convertía en la niña del exorcista en el plató para hacerle burla. Tampoco Kiko Hernández o Belén Esteban se escapaban de las "maldiciones" de la vidente, que atacaba al colaborador: "¿Cómo tiene esos huesos? Hechos polvo". Además, no dudaba en dirigirse a la princesa del pueblo como "inepta" y en asegurar que Anabel Pantoja no es más que "un gran culo". ¿Entrará algún colaborador más en en libro negro?