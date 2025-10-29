Arturo Valls ('El 1%'): "Ríete tú ahora de la 'cadena triste' que algunos se empeñaron en calificar"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Arturo Valls vuelve a ponerse al frente de 'El 1%' en su segunda temporada, que se estrena este miércoles 29 de octubre. El concurso regresa cargado de novedades y aumentará la interacción y participación de los invitados famosos, que deberán implicarse aún más para ayudar a los participantes. Por ello, en esta nueva entrega contarán con rostros como Carlos Areces, Mario Vaquerizo, Alaska o Roberto Brasero, entre otros.

El concurso regresa al prime time de Antena 3, tomando el relevo de 'Juego de pelotas', que acaba de finalizar su primera temporada, buscando liderar de nuevo en su franja como en la entrega anterior, en la que tuvo un 14,2% de cuota media de pantalla durante su emisión. El presentador nos cuenta cómo afronta esta nueva edición de 'El 1%', además de hablar sobre el jurado nuevo de 'Mask Singer: adivina quién canta'.

No esperábamos que la acogida de 'El 1%' fuera tan buena

Arturo Valls presentando 'El 1%'

Estrenáis una segunda temporada de 'El 1%' gracias al éxito de la primera. ¿Esto te genera presión o volvéis confiados?

Quizá se haya subido un puntito más de comedia en esta segunda temporada

Más que presión, es como más tranquilidad porque ya has visto que ha habido una buena acogida. Una acogida que, por otra parte, no esperábamos que fuera tan buena. Es un concurso pero no sabíamos que este tipo de preguntas iba a cuajar así de bien. Entonces es tranquilidad de que esto ha funcionado y ganas de mejorar para que la gente siga enganchada.

Esta temporada trae más interacción y participación de los famosos en los juegos, ¿cómo ha sido introducir esta nueva dinámica?

Siempre los invitados vienen remando a favor, entonces esto ha sido muy divertido. Los verdaderos protagonistas son los que concursan, pero es verdad que cuando un Romay o Alaska o Mario Vaquerizo se involucran más en la pregunta y en el juego siempre es divertido. Casi te diría que la interacción con los concursantes también ha aumentado un poquito. A mí eso me encanta, porque al final la cabra tira al monte y eso provoca un poco más de cachondeo. Al principio había un poco más de solemnidad porque hay tensión y mucho dinero en juego, pero al final a uno le gusta el cachondeo. Quizá se haya subido un puntito más de comedia en esta segunda temporada.

Aquí por mucho diccionario que te leas, si tu cabeza no da para esa pregunta, no da

¿Notas alguna diferencia entre la gente que fue a concursar en la primera temporada a los que han venido en la segunda? ¿La gente va más preparada?

Ha habido de todo, es todo muy diverso teniendo en cuenta que son 100 concursantes. Hay perfiles de todo tipo. Por mucho que te prepares aquí no tiene que ver tanto con tus conocimientos culturales o académicos; sino que tiene que ver más con el sentido común y con la lógica. No hay gente como por ejemplo en 'Pasapalabra' o tal que dices "este se lo ha preparado y se ha mirado el diccionario". Aquí por mucho diccionario que te leas, si tu cabeza no da para esa pregunta, no da.

Arturo Valls disfrutando en 'El 1%'

¿Crees que para ganar 'El 1%' hay que ir muy preparado o es más una cuestión de azar?

Azar no, es que tu sentido común y tu lógica funcionen bien en ese momento, que calmen los nervios y que tengas esa frialdad para atar cabos con esa clave, con esas cosas que ves. Hay gente que las ve y gente que no. A mí lo que me parece interesante de este concurso es justamente eso, que hay preguntas del 80% que no las ves y una del 15% o del 10% de repente sí. Eso es lo que pica un poco a la gente en casa y al público en general.

La nueva temporada llega tomando el relevo de 'Juego de pelotas' de Juanra Bonet que ha finalizado su primera temporada, ¿cómo verías intercambiaros de programa en alguna entrega concreta como ya hicisteis con '¡Ahora caigo!' y 'Boom'?

Un crossover siempre es divertido, siempre está muy bien. Es muy estimulante, de repente, enfrentarte a otra mecánica. Aparte, a mí me gusta mucho sacarle partido al hecho de ir perdido. Eso mola mucho, el "¿Cómo se hace?", "¿de aquí a dónde me pongo?". Sí, estaría guay.

Me da mucha satisfacción y alegría haber pertenecido al cambio de ciclo de Antena 3

Llevas muchos años ligado a Antena 3 y la audiencia siempre responde de forma muy positiva a todos sus formatos de entretenimiento ¿Te da tranquilidad ser uno de los rostros estrella de la cadena?

Me da mucha satisfacción y alegría el haber pertenecido a esa transformación, a ese cambio de ciclo. Esa cadena que está tan sólida y que apostó por un tipo de tele que ha funcionado. Ríete tú ahora de la "cadena triste" que algunos se empeñaron en calificar y fíjate ahora qué solidez y qué bien ha funcionado esa apuesta por los concursos, por el entretenimiento blanco y por la televisión de calidad, en definitiva. Estoy muy contento de formar parte de esta etapa.

Arturo Valls presentando 'Mask Singer'

También se está preparando la nueva temporada de 'Mask Singer' y hay algunos compañeros nuevos en el jurado, ¿qué tal ha ido con ellos? ¿Les ha costado adaptarse?

Ha sido fantástico. No voy a nombrar a nadie, pero les ha costado a unos más que a otros. Es que es muy complicado, el universo que tienes que controlar para adivinar qué personajes se ocultan detrás de las máscaras, hay que hilar muy fino y saber leer las pistas, los simbolismos, las metáforas... A alguno le ha costado pero lo ha hecho con mucha gracia.

Por 'Mask Singer' han pasado invitados internacionales e inesperados como la Toya Jackson. Soñando a lo grande, ¿a qué famoso internacional verías concursando en 'Mask Singer'?

Me gustaría alguien tipo Rosalía. O imagínate de repente a Donald Trump saliendo de una mazorca, esa sería su máscara. Estaría muy guapo.