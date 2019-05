Ashton Kutcher testifica contra el hombre que mató, presuntamente, a su novia hace 18 años

Ashton Kutcher ha testificado, 18 años después, contra el hombre que mató, supuestamente, a su pareja, Ashely Ellerin. Los hechos tuvieron lugar la noche del 21 de febrero de 2001, cuando el actor acudió a recoger a la joven a su casa y acudir a la gala de los premios Grammy. Ellerin no abrió la puerta y no respondía a las llamadas, por lo que el joven pensó que se habría enfadado y no quería salir con él. Lo que desconocía es que su novia había sido apuñalada 47 veces, presuntamente, por su vecino, el mismo hombre que ahora se sienta en el banquillo de los acusados.

Ashton Kutcher, en una foto de archivo

"Ese día llamé a la puerta pero no hubo ninguna respuesta. Después volví a intentarlo hasta en dos ocasiones más, pero nadie me abrió. En ese momento asumí que ella ya se había marchado y que estaba molesta conmigo", declaraba el actor de 'Dos hombres y medio' el pasado miércoles 29 de mayo, tal y como ha recogido el periódico Los Ángeles Times. Este mismo relato es el que contó a la policía hace 18 años, aunque, por aquel entonces el actor revela, estaba "muy preocupado" porque sus huellas estaban tanto en la puerta, como en la casa de la joven.

El cuerpo de Ashely Ellerin fue encontrado la mañana siguiente de los hechos por su compañera de piso. Según apunta la acusación, se trató de un crimen pasional, ya que el presunto asesino estaba enamorado de la joven. De hecho, la pareja de Kutcher no habría sido su primera víctima, ya que también se le atribuye el asesinado de otra vecina en 2005, llamada Maria Bruno, por el que está siendo juzgado. Además, también se le ha vinculado a dos crímenes más, uno en 2008 y otro en 1993. Por eso, entre la prensa se ha ganado el sobrenombre de el "destripador de Hollywood".

Cerca de 100 testigos

Después de esta vista, Ashton Kutcher no tendrá que volver a declarar, en principio. El actor estuvo alrededor de media hora respondiendo a los fiscales y ahora llega el turno de los cerca de 100 testigos que están llamados a juicio. El presunto asesino se enfrenta a varios cargos de asesinato, por lo que podría ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.