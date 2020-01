El espectacular cambio físico de Ilan Cuesta, el chico de "es una fieshta" del anuncio de Ausonia

Si en 2008 hubo un anuncio que todos tratamos de imitar en más de una ocasión, ese fue uno de Ausonia en el que un adolescente tenía una conversación con su madre. Esta le estaba diciendo que intentara no reírse mucho ya que este llevaba ortodoncia y le recriminaba la famosa frase: "¿Pero cómo no me voy a reír? Si es una fieshta". Muchos ni recuerdan qué se anunciaba, pero de la forma en la que el protagonista pronunciaba la palabra "fieshta" sigue rondando por la cabeza de todos.

Ilan, en el anuncio y en la actualidad

Han pasado doce años desde entonces e Ilan Cuesta, aquel chico del anuncio, tiene ahora 25 años y vive en Argentina, de donde es él. De hecho fue en ese país donde se grabó el spot y el actor tuvo que cambiar su acento para parecer español. Pese a los rumores de que había sufrido bullying y que incluso había llegado a suicidarse por la repercusión del anuncio, nada más alejado de la realidad, pues ni estas cosas ocurrieron ni Cuesta reniega de este trabajo, ya que incluso en su bio de redes sociales tiene puesto: "Soy el chico 'Es una Fieshtaaaaa'".

Desde 20minutos han hablado con él para que cuente cómo recuerda toda aquella época: "Al principio no noté la repercusión, pero cuando pasó el tiempo, mis primos y mis tíos me lo empezaron a contar". Al vivir en Argentina, el boom no era el mismo que aquí y Cuesta reconoce: "Empecé a notar la repercusión cuando viajaba y conocía a alguien de España y le preguntaba sobre el spot". Además, admite que en algún momento ha pensado en salir y dar la cara cuando se empezó a dar la información falsa de su suicidio: "Al principio me hacía gracia y me lo tomaba con humor. Después, de mayor, pensé en decir que era yo el del anuncio, pero estaba viviendo en Buenos Aires y no tenía forma de decirlo y que se enterara todo el mundo".

Alejado de la interpretación en la actualidad

Aunque en alguna ocasión se ha replanteado volver a hacer anuncios o incluso ha fantaseado con participar en alguna serie, lo cierto es que el joven tiene una vida alejada de los focos. Se encuentra estudiando arquitectura y ha tenido múltiples trabajos, como futbolista en equipos de Buenos Aires, monitor de educación física, en una inmobiliaria, como tasador e incluso como mago, un arte que le apasiona.