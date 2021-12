Así fue el trío de Belén Rodríguez y Jorge Javier Vázquez: "Quería ver un coño"

Belén Rodríguez sorprendió al público con su confesión más íntima durante su polígrafo en 'Sábado deluxe'. A comienzos de octubre, la colaboradora de televisión explicó que había hecho un trío con Jorge Javier Vázquez, una noticia que corrió como la pólvora. Unos meses más tarde, ha decidido dar nuevos detalles sobre aquel misterioso encuentro.

Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez, en 'Sábado Deluxe'

Durante una entrevista para el podcast de "¡Menudo Cuadro!", Rodríguez recordó que su amigo y compañero le pidió que le enseñara su vagina porque nunca había visto una, a lo que esta accedió: "Jorge quería ver un coño y estábamos en el debate de 'Gran Hermano', te estoy hablando de hace 20 años, en el camerino me pidió que se lo enseñara y entonces yo se lo enseñé y salió corriendo por las escaleras diciendo '¡Qué asco!'".

La madrileña continuó diciendo que más adelante quedaron para comer con un amigo suyo y fue cuando sucedió la surrealista escena: "Al poco tiempo fuimos a su casa con un muchacho que yo le presente, habíamos comido y nos fuimos a tomar un refresco a su casa y tenía un jacuzzi". La colaboradora siguió explicando con pelos y señales la singular escena: "Y como se lo había enseñado así muy deprisa pues se lo volví a enseñar y este fue el trío que hicimos. Yo no sé si tocaría un poco, pero fue una cosa de anatomía, yo ya les dejé ahí, me vestí y me vine". La colaboradora llegó al fondo del asunto y confesó que esa fue su única experiencia con tres personas: "Esa fue mi experiencia como trío, ya no he vuelto a hacer ninguno".

Los usuarios que bloquea en Twitter

La periodista habló, también, del conflicto entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, lo que ha provocado grandes discusiones entre los compañeros de 'Sálvame'. La colaboradora de Mediaset explicó que recibe infinidad de críticas a través de las redes, sobre todo de los seguidores que defienden a la familia Flores-Moreno: "La charquita me tiene hasta el... Son muy pesados, son muy fanáticos, bueno la mayoría son bots. Ya sé que me odian pero yo también los odio a ellos, es una España profunda, son gentuza", sentenció. Por último, aseguró que tenía cerca de 19.000 personas bloqueadas.