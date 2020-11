Isa Pantoja, tras conocer las críticas de Asraf a su madre en 'La casa fuerte': "No quiero estos temas aquí"

La noche del jueves 12 de noviembre, Telecinco emitió la cuarta gala de 'La casa fuerte', en la que Chabelita Pantoja pudo ver algunas de las declaraciones que Asraf Beno lanzó contra Isabel Pantoja, madre de la concursante, en la anterior emisión. Unas imágenes que se emitieron después de que la pareja mantuviera una conversación al respecto, en la que Beno explicaba a su novia lo que había dicho a solas, ante las cámaras.

Asraf se sincera con Isa sobre las críticas a Isabel Pantoja en 'La casa fuerte'

"No he dicho nada del otro mundo. Yo tengo mis valores", afirmó Asraf, durante su conversación a solas con Isa, tras las críticas que lanzó contra su suegra. "Eso es lo que no entiendo. La has llamado mala madre", señaló Pantoja, algo que su pareja negó de inmediato. "Me apetecía mandar a la mierda a todo el mundo y no lo hice por ti", aseguró el concursante, "harto de que se me juzgue mal". Isa recordó entonces que ahora "estoy bien" con su madre, por lo que las críticas de su pareja podrían dinamitar dicha dinámica, momento en el que Asraf afirmó que "no voy a ir" a Cantora. "Es mi familia y no me gusta, pero no te puedo decir que no llevas razón", confesó Chabelita, tras lo cual el modelo manifestó sobre su suegra que "no entiendo que seas una persona en la tele y otra en Cantora". "Esto es muy típico de nosotros: hacerlo medio público en la tele y que todo el mundo se entere de todo", concluyó Isa, bromista.

Tras repasar brevemente la conversación de la pareja, el programa emitió algunas de las declaraciones más duras de Asraf sobre Isabel Pantoja, tras lo cual tanto el modelo como la propia Chabelita pudieron pronunciarse en directo. "Si le preguntan, él se expresa y no le puedo decir que no lo haga", reconoció Pantoja, quien añadió que, "como están las cosas como están, no me gustaría estar mal con mi madre, porque necesita mi apoyo". "El problema es conmigo, no tiene por qué tenerlo contigo", defendió Asraf. "Lo hablé con él después de lo que pasó el martes, no quiero que lo de mi familia me afecte aquí, ni que vean la telenovela, quiero que nos conozcan como pareja", declaró entonces Isa, quien recalcó que "para nada voy a seguir hablando de este tema dentro de la casa".

"He tragado mucho por Isa"

Isa Pantoja, muy atenta a las críticas de Asraf a su madre en 'La casa fuerte 2'

"No quiero juntar estos temas con el concurso", manifestó Isa, tras lo cual Jorge Javier Vázquez quiso saber si Asraf tenía "motivos para sentirse humillado". "En un pasado no muy lejano se ha sentido así. Es mi familia y tiene que aguantar por mí, y se lo agradezco", afirmó Chabelita, quien también defendió a su madre recordando que "me ha dado todo, así que no tengo más remedio que llevar la fiesta en paz". Al volver de publicidad, el programa pilló a la pareja hablando en voz baja, momento en el que Pantoja manifestó su preocupación por lo que pudiera pensar la audiencia, dado que "la gente entiende que una hija tiene que defender a su madre", actitud muy contraria a la de Asraf, a quien parecía no importarle.

"Es un concurso, no sonrisas y lágrimas de Isabel Patoja", lanzó Chabelita, quien recalcó a su pareja que "no quiero que manche nuestro concurso. Estamos juntos, vamos a todas". "Si he hecho daño a alguien, pido disculpas, pero dije lo que sentía", añadió por su parte Beno, quien destacó que "he tragado mucho por Isa". "No me arrepiento porque lo he hecho de corazón. Vengo a que sepan como soy y que me vean al cien por cien", reconoció el modelo, después de subrayar que "yo lo único que quiero es que no estén mal", haciendo referencia a su pareja y a la madre de esta.