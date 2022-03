Atresplayer Premium prepara 'Reinas al rescate', un formato con cuatro drag queens y mucha empatía

"Que haya más concursantes y más programas es síntoma de que ha ido bien, de que la cosa está sana", señalaba Supremme de Luxe en una entrevista que le realizamos con motivo del estreno de la segunda edición de 'Drag Race España', recalcando que el formato de Atresplayer Premium producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tiene una buena acogida.

Supremme de Luxe, Estrella Xtravaganza, Pupi Poisson y Sharonne

Otro síntoma de que la diversidad y la visibilidrag siguen siendo muy necesarias en España es la noticia adelantada por Bluper de que Atresplayer Premium prepara 'Reinas al rescate', un formato donde podremos ver a Supremme de Luxe, Pupi Poisson, Estrella Xtravaganza y Sharonne desplazándose a cualquier parte de España para cambiar la vida de personas que han solicitado su ayuda.

Si conocéis el formato de 'We're Here' de HBO protagonizado por las drag queens Shangela, Bob The Drag Queen y Eureka O'Hara, os podéis hacer una idea de lo que va a ser 'Reinas al rescate', ya que podría recordar al mismo. Las cuatro artistas drag españolas serán las encargadas de viajar hasta la localidad de tres personas, a las que van a convertir en drag por un día e incluso van a conseguir que realicen un show drag con la ayuda de las reinas y parte del entorno del protagonista de cada episodio, como su familia, los vecinos del pueblo, etc.

Empatía y drag

De esta manera, el colectivo LGTBIQ+ y las reivindicaciones del mismo van a estar muy presentes en 'Reinas al rescate', donde las historias personales de cada protagonista provocará también que podamos conocer a las cuatro reinas que están al frente del formato producido por el grupo de comunicación ya mencionado en colaboración también con Buendía Estudios.