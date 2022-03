Las noticias que llegan desde la Fábrica de la Tele en las últimas semanas no dejan de sorprender. La productora anunciaba el 24 de febrero que Carlota Corredera dejaba 'Sálvame' después de 13 años para ponerse al frente de un nuevo proyecto que fusionará la actualidad y el entretenimiento.

Con motivo de la despedida, 'Sálvame' emitía un programa de lo más especial el viernes 25, último día de la presentadora. A lo largo de la tarde, los colaboradores le dedicaron varias canciones y emotivas palabras. Además, el equipo emitió múltiples vídeos, recordando algunos de los momentos de la gallega en el formato.

Los espectadores, muy emocionados, quisieron dedicarle su particular adiós a través de las redes sociales, donde destacaron su calidad humana y su compromiso con el feminismo y contra la violencia machista. Además, muchos le agradecieron su apoyo a Rocío Carrasco desde que esta decidiera contar su testimonio.

Toda la visibilidad que podamos darle a la violencia de género es buena. No importa el estamento social. Ojalá desde tu nuevo programa @CarlotaLlauger consigas volver a darle voz. Suerte ???? #GraciasCarlota #yoveosalvame

Bufff, lo que mas me transmite esta mujer es calma, con su vehemencia al explicar las cosas me hace sentir que todo va a ir bien. Agradezco su empatía y su profesionalidad!???? #GraciasCarlota #APOYOROCIO25M #APOYOROCIO26M #mareafucsia

Gracias @CarlotaLlauger por todo lo que has hecho este último año por las mujeres. Por ayudar a contextualizar la violencia de género y la violencia vicaria y aún con sinsabores te has mantenido firme.Te deseo muchos éxitos en tu nueva etapa ???????? #APOYOROCIO25M #GraciasCarlota

Por esa labor que has hecho tan hermosa de enfrentarte al MACHISMO PATRIO, sin importarte las terribles consecuencias que ello te ha acarreado. Sólo los VALIENTES se atreven #GraciasCarlota

#GraciasCarlota ????

He de admitir que no soy fan del programa, pero Carlota solo puedo darte las gracias, pues siempre has demostrado una sensibilidad y una profesionalidad innata. Espero que te vaya genial en esta nueva etapa.????????????????