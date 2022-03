La tarde del 25 de marzo llegó acompañada de una despedida de lo más lacrimógena desde Telecinco. Carlota Corredera presentó su último 'Sálvame naranja' ante la drástica decisión que tomó La Fábrica de la Tele: retirarla del formato vespertino para que pudiese centrarse en otro espacio cuya idea original le pertenece. Instantes después de que la mítica cabecera apareciese en pantalla, pudimos ver un vídeo con la primera intervención de la periodista como maestra de ceremonias.

Terelu Campos y Carlota Corredera

El 1 de septiembre de 2014, Corredera salía de detrás del pantallón presentada como "la mejor embajadora de la ciudad de Vigo". Sonriente, aplaudiendo y con visible tensión en su expresión corporal, comenzó a dirigirse a la audiencia: "¡Que me da vergüenza, por favor! [...] Tengo mucha presión esta tarde. La cúpula ha decidido que yo sea la persona que presente el programa. Hoy es el típico día que vuelven las estrellas", sentenció.

Con la voz entrecortada, prosiguió: "En 'Sálvame', como siempre vamos al revés, hoy está aquí la persona que nunca ha hecho el programa, que soy yo. Esta experiencia me apetece muchísimo". Al mismo tiempo, la realización mostraba en la esquina inferior izquierda a la Carlota actual dentro de un corazón, mientras reía y se secaba las lágrimas. Con el final del vídeo, Terelu Campos entró en acción para cantar "Me va" de Julio Iglesias.

A la vuelta de publicidad, la presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' le hizo un regalo: una fotografía de las dos juntas que volvió a hacer llorar a Corredera. Asimismo, Kike Calleja aprovechó una conexión en directo para despedirse de ella: "Gracias por todo, por las oportunidades que me habéis dado. [...] Ya sabéis dónde tenéis un amigo", sentenció desde El Puerto de Santa María. Instantes después, parte del equipo que hay detrás de cámara también puso el pie en plató para abrazarse con la periodista. Todo fue cariño y reconocimiento.

"Quiero que huela a nacimiento"

Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez

José Antonio León, otro de los míticos reporteros del formato, tampoco perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras a su compañera: "Ay Carlotiña, doce años ya. [....] Muchas gracias, ha sido un placer, nos vamos a encontrar seguramente", confirmó. Por otro lado, recordó "las primeras instrucciones" que recibió por el pinganillo: "Bajar el tono y ser más tranquilo... ¡Fíjate a dónde nos ha llevado!", comunicó. Minutos después, Jorge Javier Vázquez entró por teléfono y tomó la palabra.

"¡Qué lista es esta tía, que se va en plena primavera!", comenzó narrando. Asimismo, quiso dejar claro que no se le ocurría "ninguna cosa especial" para recomendarle tras trece años en el programa: "Es como el día a día". De la misma forma, vio conveniente aclarar que no le gustan "estos programas de despedida que huelen a entierro". Carlota respondió que no era su intención para nada: "Quiero que huelan a nacimiento", comunicó.

Entre suspiros y alguna que otra lágrima esporádica, Jorge Javier puso sobre la mesa una reflexión: "Somos titiriteros y de vez en cuando hay que recoger la lona para volver... o no". Ante esas declaraciones, Corredera puso en valor todo lo "bonito" del trabajo sacado adelante durante tanto tiempo y "entretener a la gente que más lo necesita o está sola". Cuando el presentador titular colgó, Gema López entró cantando "Ni una sola palabra" de Paulina Rubio: "Tenemos que volar, tenemos que crecer, porque creo que el viaje continua", expuso antes de fundirse en un abrazo.

"'Sálvame' no hubiese sido posible sin ella"

Carlota Corredera lanza sus últimas palabras como presentadora de 'Sálvame'

A pesar de que Corredera era la absoluta protagonista de la tarde, el programa también dejó su espacio para David Valldeperas y Alberto Díaz, quienes también estaban viviendo sus últimas horas como directores del formato y tuvieron entonces ocasión de conversar con la gallega, recordando algunos de sus mejores momentos. Un repaso que también vivió la propia Corredera, en forma de 'Hormigas blancas', programa del que también estuvo a cargo, donde se hizo un breve repaso de su trayectoria profesional y el equipo manifestó su cariño hacia la presentadora, ya muy emocionada al ver uno de sus momentos junto a la difunta Mila Ximénez.

"Carlota es todo corazón. Hoy inicia una nueva etapa profesional fuera de este programa. 'Sálvame' no hubiese sido posible sin ella. Carlota está en su ADN, en su esencia. La familia de 'Sálvame' te desea muchísima suerte y te damos las gracias de todo corazón", trasladaba el locutor, de parte de los implicados en el formato. Ya en la recta final del programa, la presentadora y los directores recibieron palabras de cariño y agradecimiento de una emocionada Belén Esteban, a la que se sumaron sus compañeros Kiko Matamoros, Lydia Lozano y María Patiño, por videollamada, igual de conmovidos con la marcha de la presentadora, quien pudo dedicar unas últimas palabras al frente de 'Sálvame'.

"Han sido trece años, toda una vida en este programa. He sido muy feliz", confesaba Corredera, arropada por todos sus compañeros. "Lo más importante en mi vida, me ha sucedido aquí, en 'Sálvame'. Me voy supercontenta y, sobre todo, muy agradecida, muchísimo, a todo el mundo que ha confiado en mí, que habéis apostado por mí delante, detrás, a los colaboradores que me habéis aguantado, que me habéis sostenido; a los compañeros que estáis en el equipo y que, para mí, son mi familia", dedicó la gallega. Una despedida en la que Corredera subrayó que "'Sálvame siempre será mi familia" y manifestó su deseo de que "durante muchísimos años más, sigáis acompañando a la gente, haciendo el trabajo más bonito del mundo, que es el que se hace aquí, de cuatro a ocho".

El guiño a Rocío Carrasco

Muchas voces que se alzaron como defensores del negacionismo a Rocío Carrasco pusieron a Carlota Corredera en su particular diana. De hecho, se le ha llegado a acusar incluso de actuar como "fiscal" desde el plató de 'Sálvame'; sin embargo, la periodista lució durante toda la tarde una prenda en tonos fucsias, recordándonos al traje que vistió la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. De la misma forma, no dudó en enviarle un saludo desde plató. La periodista hizo algo en pantalla que debió implementarse mucho antes: no permitir bajo ningún concepto que se negasen los malos tratos que Carrasco recibió, tal y como apuntan los informes mostrados. Como han dicho desde las redes sociales, nos sumamos: gracias Carlota.